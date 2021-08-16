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Uzmanlardan korkutan uyarı: Takviye doz ölümleri artırabilir

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Batılı siyasi liderlerin “insanlığın geri kalanına karşı sorumluluklarını reddetmesi” durumunda dünya çapında ölümlerin artabileceği vurgulandı.
Uzmanlardan korkutan uyarı: Takviye doz ölümleri artırabilir

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Oxford Aşı Grubu direktörü Andrew Pollard, batılı siyasi liderlerin dozları paylaşmak yerine kendi nüfusları için takviye dozlara öncelik vermesinin dünya çapında daha çok insanın corona virüsten hayatını kaybetmesine neden olabileceği konusunda uyardı.

Batılı siyasi liderlerin “insanlığın geri kalanına karşı sorumluluklarını reddetmesi” durumunda dünya çapında ölümlerin artabileceği vurgulandı.

Pollard ve aşı ittifakı Gavi’nin CEO’su Seth Berkley, dünya çapında büyük ölçekli aşılamanın gerçekleşmemesi durumunda, geri kalmış ülkelerde ciddi sorunlar yaşanabileceği konusunda uyardı.

“Bu, karar vericiler için önemli bir an” diyen isimler, ‘Eğer aşılar, takviye doz olarak kullanılmak üzere tüketilirse, dünyanın farklı yerlerinde insanlar, tek doz aşı bulma şansları olmadığı için ölecek.” ifadelerinde bulundu.

İngiltere’de milletvekili Sajid Javid, 50 yaş üstü kişilere grip aşısının yanı sıra takviye doz sunma planlarının yürürlükte olduğunu ifade etmişti. Ancak Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesi’nden (JCVI) Prof. Adam Finn, böyle bir kitlesel dağıtıma gerek olmayabileceğini, daha büyük olasılıkla yalnızca ‘savunmasız insanları’ korumak için takviye dozlara ihtiyaç duyabileceklerini söyledi.

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