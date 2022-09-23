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Uzmanlardan lens uyarısı: Enfeksiyon riskini dört kat artırıyor

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Bilim insanları günlük lenslerle uzun süre kullanıma uygun lenslerin göz sağlığına etkilerini mercek altına aldı.
Uzmanlardan lens uyarısı: Enfeksiyon riskini dört kat artırıyor

Bilim insanları, görüş bozukluğuna karşı gözlüğe alternatif olarak geliştirilen kontak lensleri kıyaslayarak göz sağlığına etkilerini mercek altına aldı.

London College Üniversitesi ve Moorfields Göz Hastanesi’nde görevli bilim insanları uzun süreli kullanım imkanı sağlayan lenslerin duş alınırken ya da yüzme aktivitesi sırasında çıkarılması gerektiğini duyurdu. Bilim insanları bu tür lenslerin gözde enfeksiyon riskini artırdığını duyurdu.

Araştırmacılar, günlük lenslerle uzun süreli ve sürekli kullanılan lenslerin göz sağlığına etkisini inceledi. Araştırmalar sonucunda uzun süreli lens kullananlarda görmeyi etkileyecek göz enfeksiyonu riskinin kullan-at modellerine göre dört kat daha fazla olduğu belirtildi.

Bu lenslerin gözde iltihaplanmaya sebep olan kornea enfeksiyonuna sebebiyet verebildiği belirtilirken, Acanthamoeba keratitis adı verilen bu hastalık sonucunda görme bozukluğu, körlük ya da kornea nakli gibi sıkıntıların oluşabildiği açıklandı.

Araştırmayı yürüten Profesör John Dart, “Son yıllarda bu hastalığın İngiltere ve Avrupa’da yayıldığını görüyoruz. Halen bu enfeksiyon çok nadir görülüyor fakat gerekli önlemler alınarak bu risk de ortadan kalkabilir” dedi.

Dart, “Lensler genelde güvenli fakat bazı durumlarda enfeksiyon riski oluşabiliyor. Dünya genelinde 300 milyon insanın lens taktığı biliniyor, dolayısıyla hastalık ve bulaşma riskini engellemek için insanları bilgilendirmek önemli” dedi.

Araştırmada bilim insanları “aylık lens” olarak da bilinen lensleri kullananlarda hastalanma riskinin yaklaşık 4 kat daha fazla olduğunu duyurdu. Ophthalmology isimli dergide yayınlanan araştırmada bu tür lenslerle banyo yapmak hastalanma riskini 3.3 kat artırırken, gece bu lenslerle uyumak da 3.9 kat artırıyor.

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