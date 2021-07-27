Uzmanlardan Mucize Besin Önerisi! Böbreklerinizi Temizliyor

Vücudu korumak için en etkili besinler, özellikle hangi organlar ve hastalıklar için şifa sağladığı konusunda geniş bir etkiye sahip olabilir. Özellikle böbrek hastalıkları uzun süre hiçbir belirti vermeden ilerleyebilir ve son aşamalarında büyük ağrılar çekeceğiniz bir sağlık sorunu haline gelebilir. Fakat bunu engellemenin yolu; doğru bir beslenme sisteminden geçiyor. İşte böbrekleri temizleyen ve böbrek hastalıklarından sizi koruyan gıdalar...

Böbrek rahatsızlığı toplumda çok sık görülmesine rağmen belirtileri geç fark edilen bir rahatsızlıktır. Ülkemizde pek çok kişi bu hastalığın farkında değil. Yapılan araştırmalara göre kronik böbrek hastalarının sadece yüzde 10 bu rahatsızlığın farkındadır. Kronik böbrek hastalığı olanlar genellikle böbrek rahatsızlığını hastalığın son evrelerine gelindiğinde fark ederler. Böbrek rahatsızlığı doktorun teşhisi ile ortaya çıkan bir rahatsızlık olmasına rağmen kendinizde fark ettiğiniz bazı durumlar hastalığın habercisi olabilir.

MUŞMULA

Muşmula bağışıklığı arttıran, virüslere karşı savaşan ve solunum sistemini koruyan mükemmel bir kış meyvesidir. Muşmulanın içerisinde yer alan bitkisel lifler, kandaki iyi ve kötü kolesterol seviyelerini düzenler. Ayrıca böbrekleri ve karaciğeri etkili bir şekilde temizler. İçerdiği yüksek antioksidan miktarından dolayı muşmula kanser, katarakt, diyabet gibi hastalıklardan korumaya yardımcı olur. Ayrıca her gün 7 adet tüketilen muşmula meyvesi beyin hücrelerini hafıza kaybından ve diğer nörolojik hastalıklardan korur. Muşmula şurubu öksürüğü tedavi eder. Muşmula çayı bir balgam söktürücü olarak kullanılır. Muşmula yapraklarından yapılan çay kanseri provoke eden bir toksin atılımını teşvik eder. Muşmula çayı akciğer kanseri, ağız kanseri ve kolon kanserinin önlenmesi için kullanılabilir. Muşmula vücuttaki toksinleri atarak böbrekleri temizler.

SOYA PROTEİNİ

Yoğun olarak fosfor aldığımızda, bunu vücuttan atmaya çalışan böbrekler çok yoruluyor, kimi zaman hasar görüyor. Soya ürünleri tüketimi fazladan fosfor alımının da önüne geçtiği için böbreklerin yıpranma riski de ortadan kaldırılmış olur.

KUŞBURNU

Kuşburnu vücudun hastalıklarla savaşma mekanizmalarını destekler.

KARPUZ

Karpuz diüretik özelliğiyle bilinir. Böbreklerdeki kumu temizler ve tuzun çözünmesini sağlar.

YEŞİL SEBZELER

A vitamini deposudur ve böbrek taşlarına karşı etkilidir. Ayrıca kolik rahatsızlığını hafifletir.

YOĞURT

Yoğurt gibi mayalanmış süt ürünleri probiyotik olmaları açısından böbrek için önemlidir. İyi bakteriler böbreğin bağışıklık kazanmasını sağlar.

SU

Su böbreklerimiz ve vücudumuzun en önemli yaşam kaynağıdır. Böbreklerimizin iyi çalışabilmesi ve günlük rutinlerini yerine getirebilmesi için günde birkaç litre tüketilmesi gerek su, gün boyu vücuda giren zararlı toksinleri vücuttan atmamızı sağlar.

ADAÇAYI

Sindirim sistemine bağlı birçok sorunu gideren adaçayı haftada birkaç defa tüketildiğinde hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunları giderir. İçerisinde bulundurduğu A, B ve C vitaminleri sayesinde böbreklerinize bağlı birçok rahatsızlığı önleyemeye yardımcı olur.

PİRİNÇ

Pirinç ve pirinç lapaları böbrek hastalıklarında kaybolan kalorilerin yerine konması ve hastalık seyrinin düzelmesi, yaşam kalitesinin artması açısından oldukça önemlidir.

SOMON

Tıpkı elma gibi hasta olmadan önce de hastalıktan koruyucu ve böbreğin rahat bir şekilde tüm fonksiyonları gerçekleştirmesi için gerekli olan tüm mineralleri de içerir.

MÜRDÜM ERİĞİ

Vücutta demir emilimine yardımcı olan mürdüm eriği, A-B-C vitaminleri açısından oldukça zengindir. Böbrek başta olmak üzere, kalp ve kolesterol hastalıklarına da iyi gelir.

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Çinko ve demir minerallerini fazlasıyla içeren kabak çekirdeği, omega 3 etkisi ile de böbrek hastalıklarında oldukça etkilidir.

MAYDANOZ

Vücuda enerji vermesinin yanı sıra hastalıklara karşı kalkan görevini görür.

BALKABAĞI

Böbrekte biriken taşların dışarı atılmasını sağlar. Böbrekleri temizler.

AYRIK OTU

Yol kenarlarında kolaylıkla bulabileceğiniz ayrık otu, pis kanı ve vücuttaki toksinleri temizler.

ELMA

İçerisinde bol miktarda lif bulunduran elmayı böbrek hastalıklarından korunmak için tüketebilirsiniz. Ayrıca mesane ve idrar problemlerine karşı iyi geldiği de bilinmektedir.