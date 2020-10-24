Uzmanlardan uyarı: Cerrahi maske kullanılmalı, nano maskeler yasaklanmalı'

Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, virüsü tutabilen doğru maskenin ortasında 'meltblown' adındaki filtre olması gerektiğini belirterek, "Bu filtreye sahip 3 katmanlı cerrahi maskelerin yüzde 95'e kadar koruyucu özelliği var. Siyah renkli nano maskeler ise tıbbi amaçlı değil aksesuar olarak kullanılabilir, yasaklanmalıdır" dedi

Maske, Covid-19 salgınıyla birlikte hem tıbbi hem de yasal zorunluluk olarak hayatın bir parçası haline geldi. 'Virüs geçirmeyen', 'antibakteriyel', 'yıkanabilir bez' ya da 'nano maske' adı altında çok sayıda maske vatandaşın kullanımına sunuldu. Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, virüsü tutabilmesi için 3 katmanlı maskelerin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizerek, orta katmanında 'meltblown' adındaki filtre, diğer iki katmanında ise 'spunbond' kumaş kullanılan cerrahi maskelerin, yüzde 95'lerin üzerinde koruyuculuğu olduğunu bildirdi. Yalbuzdağ, tüm katmanında da 'spunbond' kumaş kullanılan tıbbi maskelerin ise yüzde 90'a kadar virüsten koruduğunu açıkladı.

DOĞRU VE SAĞLIKLI MASKE HANGİSİ?

Vatandaşların tercih etmesi gereken doğru ve sağlıklı maskenin özelliklerini uygulamalı olarak anlatan Başkan Mürsel Yalbuzdağ, şöyle konuştu: "Koruyuculuk düzeyi yüksek olan üç katlı ve özel kumaştan yapılan, ortasında meltblown denilen filtre olan cerrahi maskelerin kullanılması gerekiyor ki gerçek anlamda virüsü tutsun, engellesin. Bazı maskelerde ortasında meltblown denilen filtre olmayan sadece 3 katmanında da aynı cins Spunbond kumaş kullanılan maskeler de var. Ancak doğru maskeyi seçerken öncelikle maskeye baktığınızda üç katlı olması, burna daha rahat oturması ve kenarlardan virüsün girmesini engellemek için telli olması gerekiyor. Ortasında ayrı bir filtre özelliği olan 'meltblown' diğer iki katmanda 'spunbond' kumaş kullanılmalıdır. Kumaşa bakıldığında orta katmanı önemli burada. 3 katmanlıların yüzde 95'e kadar virüsü tutma özelliği var. Virüsü tam anlamıyla tutabilen kullanılması gereken gerçek maske de budur. Bu maskelerden nefes aldığınızda bir balon gibi şişip, iniyor. Hava geçirgen bunlar."

"PSİKOLOJİK OLARAK RAHATLATIYOR, VİRÜSTEN KORUMUYOR"

Bez ya da nano adıyla piyasaya sürülen maskelerin aksesuar olarak kullanılabileceğinin altını çizen Mürsel Yalbuzdağ, "Aksesuar olarak ya da güzel görünüyor diye takılan bez maskeler var. Bu maskelerin kumaşlarındaki virüs geçirgenliği ile ilgili yeterli bir araştırma yok. Siyah renkli nano maske var. Bunu kullandığınızda ise belki psikolojik olarak rahatlarsınız. Dışarıda baktığımızda çok fazla kullanıldığını görüyoruz ama virüsü tutma özelliği yok. Arasında bir sünger var.

Bunun tıbbi amaçlı değil aksesuar olarak kullanılması hatta yasaklanması gerekiyor. Bir de bakteriyel özellikleri garantilenmiş ama virüs ile ilgili araştırmaları yapılmamış bez maskeler var. Bunlara da dikkat etmek, mutlaka filtreli maske kullanmak gerek. Virüs geçirmediği iddiasıyla piyasaya sürülen maskeler ile ilgili de araştırmalar sürüyor. Bunlarla ilgili de yeterli teknik ya da bilimsel veri sağlanması, laboratuvar ortamında incelemeler yapılması gerekiyor. Teknoloji hızla ilerliyor. Muhakkak ki olabilir bunlar. Hayatı kolaylaştıracak bütün buluşlar önemlidir" diye konuştu.

"ECZANELERDEN GÜVENİLİR MASKE ALABİLİRSİNİZ"

Maske alırken eczanelerin tercih edilmesi gerektiğine vurgu yapan Yalbuzdağ, "Kumaşlar değişiktir, filtre farklılıkları vardır, ince kumaş olabiliyor. Ama doğru, kaliteli, virüs tutmayan maskeleri güvenilir yerlerden almak lazım. Sokakta, gelişi güzel satılan maskeleri tıbbi olarak kullanmamalı. Onun için tıbbi cihaz satan yerler ya da özellikle eczanelerden güvenilir maskeleri alabilirsiniz" dedi.