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Uzmanlardan Uyarı! “Mikrop Taşıyan Cep Telefonları ve Tabletler Dezenfekte Edilmeli…”

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Uzmanlardan Uyarı! “Mikrop Taşıyan Cep Telefonları ve Tabletler Dezenfekte Edilmeli…”
Uzmanlardan Uyarı! “Mikrop Taşıyan Cep Telefonları ve Tabletler Dezenfekte Edilmeli…”

-Yakın Doğu Üniversitesi Araştırmacıları Cep Telefonlarında Çok Sayıda Mikrop Ürediğini Tespit Etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mikrobiyoloji Platformu (TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu), Yeni Korona virüs’ün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görülmesiyle birlikte cansız yüzeylerde yaşayabilen hastalık etkeni mikroplardan korunmak için tablet ve cep telefonlarının düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, günlük hayatta sıklıkla kullanılan tablet ve akıllı telefonlar aracılığıyla hastalıkların yayılması konusunda açıklama yapan TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu, söz konusu cihazların dezenfekte edilmesinin önemine değinerek dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Platform tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Tablet ve cep telefonlarının dezenfeksiyonu birçok hastalığın yayılmasını önler. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan, tablet ve akıllı telefonların dezenfeksiyonuna önem gösterilmediği takdirde hayatımızı kolaylaştıran akıllı cihazlar birçok hastalığa zemin hazırlayabilirler. Ellere ve elle temas eden yüzeylere mikroplar yerleşebilir. Özellikle el hijyenine uyulmadığı durumlarda, tablet ve cep telefonları gibi cansız yüzeylerle mikropların taşınması mümkün olabilmektedir.  Akıllı telefon ve cihazların tuvalet dahil hayatımızın birçok alanına girmesi, elden ele birçok kişi tarafından kullanılması, farklı yüzeyler üzerine bırakılması mikropların çoğalmasını ve kişiden kişiye bulaşı artırıyor. Bu nedenle, günlük hayatta sıklıkla kullanılan tablet ve akıllı telefonların dezenfeksiyonuna özen gösterilmesi gerekiyor.”

Bilimsel Araştırma Sonuçları Ne Diyor?

Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları tarafından yakın zamanda gerçekleştirilen bir araştırmada, 233 cep telefonu kullanıcısının %35’inin cep telefonlarını günde 4 saat, %65’inin ise günde 10 saatten fazla kullanıldığı belirlendi. Mikrobiyolojik analizler sonucunda da cep telefonlarında toplam olarak 120.038 mikrobun ürediği tespit edilirken, %70 alkol bazlı mendiller kullanılarak yapılan dezenfeksiyon işlemi sonrasında ise mikrop sayısının 201’e düştüğü gözlemlendi.

Tablet ve Cep Telefonlarının Dezenfeksiyonunu Hangi Sıklıkta Yapmalıyız? Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Tablet ve cep telefonları 3 ayda 1 kapatılarak parçalara ayrılarak, her bir parçasının %70 oranında seyreltilmiş etil alkol veya izopropil alkol ile ıslatılmış pamuk veya yumuşak bez yardımı ile nazikçe silinmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, akıllı telefon ve tabletlerin yüzeysel temizliği yanı sıra kullanılan aksesuarların temizliğinin de düzenli olarak yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

Ticari olarak temin edilebilen %70’lik alkol içeren mendillerin temizlik işleminde kullanılmasının da aynı etkiyi gösterdiği belirtilen açıklamada, temizlik esnasında ıslak mendil gibi ürünler ve suyla birlikte kullanılan sabun veya deterjan kullanılmasının uygun olmadığı kaydedildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Tablet ve cep telefonu yüzey dezenfeksiyonu sağlamak amacı ile kullanılacak dezenfektanın %70 konsantrasyonunda alkol içermesi antimikrobiyal etkinlik açısından gereklidir. Saf alkol’ün kullanılması antimikrobiyal etkinliğinin düşük olması nedeniyle uygun değildir ve tercih edilmemelidir. Aksi takdirde cep telefonu veya tabletlerden mikropların uzaklaştırılması mümkün olmamaktadır. Bununla birlikte, tablet ve cep telefonunun herhangi bir bölümünde nem kalmamasına dikkat edilmelidir. Havada veya yüzeylerde bulunabilen mantarlar nemi seven mikroplardır. Bu nedenle, nemli kalan tablet ve cep telefonu yüzeylerinde kolaylıkla çoğalabilirler. Ellerden ellere, yüzeylerden yüzeylere akıllı cihazlarla taşınıp birçok hastalığın yayılmasına neden olabilirler. Dokunmatik ekranlı tablet ve cep telefonu kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte ellerin su ve sabunla iyice yıkanması ya da el antiseptikleri kullanılarak el hijyeninin sağlanması, alkol içeren mendillerle düzenli aralıklarla tablet ve cep telefonu temizliğinin yapılması birçok hastalıktan korunmak için günlük yaşamda rahatlıkla uygulanabilir basit, pratik ve maliyeti yüksek olmayan metotlardandır.”

 
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