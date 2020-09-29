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Uzmanlardan uyarı! Severek tüketiyoruz ama bu zararını kimse bilmiyor!

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İşte fazla şeker tüketimine sebep olan besinler ve bu besinlerdeki şeker oranlar
Uzmanlardan uyarı! Severek tüketiyoruz ama bu zararını kimse bilmiyor!

Fazla şeker tüketimi birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Severek tükettiğimiz besinlerdeki şeker oranları hayrete düşürüyor. Vücudun bir enerji kaynağı olan şeker, doğru yollardan alınmayıp ölçüsüz kullanıldığında vücudumuza zarar verir. Araştırmalara göre fazla şeker tüketimi; yüksek tansiyondan diyabete kalp hastalıklarından kansere dek birçok hastalığa zemin hazırlıyor. Son araştırmalar, obezitenin en önemli nedenlerinden birinin şeker olduğunu, üstelik şekerin mutluluk vermekle kalmayıp bağımlılık da yarattığını ortaya koyuyor. İşte fazla şeker tüketimine sebep olan besinler ve bu besinlerdeki şeker oranları…

Şeftali

Masum gibi gözükse de yedikten sonra vücudumuza 6.5 küp şeker oranında etki ediyor.

Ananas

2.5 şeker

Üzüm

5 küp şeker

Karpuz

4.5 küp şekere denk geliyor.

Bir paket bisküvi

6 adet küp şeker denkliğinde.

Şekerleme

12 küp şekerle en zararlı yiyeceklerden.

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