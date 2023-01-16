Uzmanlardan vegan uyarısı: Bebeklerin büyümesini durdurabilir

İngiliz yetkililer, bitki bazlı beslenme olan vegan diyet ile ilgili dikkat çekici uyarıda bulundu.

İngiliz sağlık kuruluşu NHS, vegan bebeklerle ilgili uyarı mesajı yayınladı. Yayınlanan açıklamada vegan tipi beslenen bebeklerin sağlık durumlarının risk altında olabileceği belirtildi.

Yapılan açıklamada, vegan ve vejetaryen beslenen bebeklerin büyümesinin yavaşlayabileceği kaydedilirken, bebeklerin bir yaşına kadar bitki bazlı süt ürünleriyle beslenmemesi gerektiğini duyurdu.

İngiliz resmi sağlık kuruluşu NHS’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Vegan bebekler ciddi bir risk altında olabilir. Vegan beslenme B12 desteği alabilir ve bir yaşından sonra soya, yulaf ve badem sütü verilebilir” ifadesi kullanıldı.