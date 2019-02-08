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Uzmanlarından 14 Şubat Sevgililer Günü uyarısı

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Uzmanlarından 14 Şubat Sevgililer Günü uyarısı
Uzmanlarından 14 Şubat Sevgililer Günü uyarısı

Sevgililer günü dönemi, kötü adamların zararlı yazılımları bilgisayarlara bulaştırabilmek için kolladıkları fırsat zamanlarından biri. Amaç, kişinin bilgisayar, tablet ya da telefonundaki özel bilgilere ve özellikle de banka giriş şifreleri veya kredi kartı bilgilerine ulaşmak. “Sevgilimin, sevdiklerimin cihazlarına zararlı yazılım bulaşmasın“ diyen romantikler için ESET, bu dönemde özen gösterilmesi gereken konulara dikkat çekti.

  • 1. Virüs bulaştırılmış kutlama kartlarına dikkat

    1. Virüs bulaştırılmış kutlama kartlarına dikkat

    Siber suçlular, bu özel dönemde virüs ya da truva atı bulaştırılmış kutlama kartları, şiirler, şarkılar veya videolara yönlendiren romantik linkleri kullanırlar. Bu yolla özel bilgilere, özellikle de banka giriş şifreleri veya kredi kartı bilgilerine ulaşmayı hedeflerler. Linklere dikkatli yaklaşmakta fayda var. Jest yapmak isterken, zararlı linkler nedeniyle sevgilinizi riske atmayın.

  • 2. Bedava hediyelere temkinli yaklaşın

    2. Bedava hediyelere temkinli yaklaşın

    İnternette ve sosyal ağlarda karşılaşacağınız özel teklifler, bedava hediyeler ya da süper indirimler içeren her iletiye şüpheyle yaklaşmalısınız. Twitter ya da Facebook’ta buna ilişkin linklere sıkça rastlayabilirsiniz, ki bunlar saldırganların vazgeçilmez araçları arasında sayılıyor.

  • 3. Ararken bulaştırmayın

    3. Ararken bulaştırmayın

    Arama motoru zehirlenmesi (BlackHat SEO) olarak tanımlanan tekniklerle kişiler sahte veya virüslü sitelere yönlendiriliyor. Bulaşıcı sitelerin, özellikle “sevgililer günü” ile ilgili kelime aramalarında Google gibi arama motorlarında üst sıralarda çıkması sağlanıyor. Arama motoru zehirlenmeleri bazen reklam içerikli sitelere yönleniyor ve sadece zaman kaybı oluyor.

  • 4. Yabancı sevgili çıkabilir

    4. Yabancı sevgili çıkabilir

    Sevgililer günü sadece çiftler için değil, birçok bekâr için de fırsat. Bu nedenle bekârları hedefleyen çok daha fazla sayıda ileti görmemiz mümkün. İngilizce yazılmış, yabancı isimli ve yalnız olduğunu söyleyen hanımlardan arkadaşlık mesajlarıyla karşılaşabilirsiniz. Bu tür aldatmacalar, aşk arayan güzel bir bayandan geliyormuş gibi görünüyor. İlerleyen aşalamalarda acil para ihtiyacı olduğu belirtilip, nakit para istenebiliyor. Cevap vermeyin, maili ya da mesajı silerek, virüssüz hayatınıza devam edin!

  • 5. Telefonda başı dertte yabancı sevgili çıkabilir

    5. Telefonda başı dertte yabancı sevgili çıkabilir

    Bu dolandırıcılık tarzı da siber suçlular arasında revaçta. Bir yurt dışı numarasından telefonunuzu arayıp, kapatıyorlar. Siz ‘kim bu‘ diye geriye aradığınızda Türkçe konuşan, genellikle bir Balkan ülkesinde yaşadığını söyleyen bir hanım, zorda olduğu veya başının belada olduğunu söyleyip, paraya ihtiyacı olduğunu anlatıyor. Bu dolandırıcılar, kişinin merhamet duygusunu istismar ederek, para göndertmeyi hedefliyorlar. Zaman zaman başarılı da oluyorlar maalesef. İlgilenmezseniz paranız cebinizde kalır.

  • 6. Özel bilgilere erişmek isteyen uygulamalara dikkat

    6. Özel bilgilere erişmek isteyen uygulamalara dikkat

    Kullanıcıların romantik duygularına hitap ederek özel bilgilere erişim sağlama amacı olan birçok uygulama var. Telefon veya tabletinizden uygulamalara izin verirken hangi bilgilerinize erişmek istendiğine dikkat edin. Fazla veya ilgisiz sorulara cevap istenirse, kuşkulanmakta fayda var.

  • 7. Güncel güvenlik yazılımı, bulaşıcı sorunları uzak tutar

    7. Güncel güvenlik yazılımı, bulaşıcı sorunları uzak tutar

    Sevgililer Günü dolandırıcılığından korunmak için güncel ve proaktif, münkünse spam filtresi ve kişisel güvenlik duvarı bulunan güvenlik yazılımları kullanın. Kendinizi de sevgilinizi de bulaşıcı zararlı yazılımlardan uzak tutun.

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