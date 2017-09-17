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"Üzücü ama bu fotoğrafı çekmem gerekiyordu"

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"Üzücü ama bu fotoğrafı çekmem gerekiyordu"
Vahşi doğa fotoğrafçısı Justin Hofman'ın Endonezya sularında çektiği kulak pamuğu taşıyan küçük denizatının fotoğrafı internette viral oldu.

BBC'ye konuşan Hofman fotoğrafla ilgili "Can sıkıcı, iğrenç ve üzücüydü ancak bu fotoğrafı çekmem gerekiyordu" dedi.

Hofman "Başta bu şirin denizatını kendi başına bulduğum için çok mutluydum. Sonra akıntı değişti, yosunlar, plastik, lağım ve diğer çöpler kayalıkların üstünden suya karıştı. Arkada gördüğünüz beyaz lekeler plastik poşetler. Bütün bunlar olurken bunun önemli bir sahne olduğunu ve belgelenmesi gerektiğini anladım" dedi.

Fotoğraf ayrıca Yılın Vahşi Doğa Fotoğrafçısı yarışmasında yer alıyor.

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