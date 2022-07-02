Üzülerek görmekteyiz ki; Devleti yönetenlerin kronikleşen “Kaçak Yapı Hastalığı” tedavi edilemez bir noktaya gelmiştir…

KAÇAK YAPI HASTALIĞI

Üzülerek görmekteyiz ki; Devleti yönetenlerin kronikleşen “Kaçak Yapı Hastalığı” tedavi edilemez bir noktaya gelmiştir…

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında “20 Temmuz’da yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi (KÜLLİYE) ve Meclis Binasının temelinin atılması için planlar yapıldığını” açıklayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, içinden geçmekte olduğumuz kötü günlerde gereken uyarıları yapma ve merak ettiğimiz soruları sorma fırsatı bulamamıştık.

Halkın ihtiyaç önceliklerinin yanından bile geçmeyen; proje onayının hiçbir yasal zemini bulunmayan Külliye konusundaki inat ve ısrardan anlıyoruz ki; Devleti yönetenlerin kronikleşen “Kaçak Yapı Hastalığı” tedavi edilemez bir noktaya gelmiştir.

Devlete ait tüm binalarının KAÇAK İNŞAAT kapsamına girmeden inşa edilebilmesinin iki yasal yolu vardır.

1) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı altındaki Planlama İnşaat Dairesi (PİD) tarafından projelendirilmesi ve yapı denetiminin PİD teknik personeli tarafından yapılması.

2) Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Odalara kayıtlı serbest çalışan Mimar ve Mühendislerden, hizmet alımı yapılarak, (Devlet ile KTMMOB arasında proje hizmet alım protokolü mevcuttur) projelerin vizelenmiş olması ve yapı denetiminin proje müellifleri tarafından yapılması.

Bahse konu projeleri bugüne kadar her iki kurumda da yasallaştırılmamıştır.

Yukarıda belirttiğimiz gibi, katıldığı bir televizyon programında “20 Temmuz’da yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi (KÜLLİYE) ve Meclis Binasının temelinin atılması için planlar yapıldığını” açıklayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a soruyoruz:

20 Temmuz 2022 tarihinde KAÇAK YAPILARIN temelini attırmayı mı planlamaktasınız?

KTMMOB Yönetim Kurulu adına

Tunç Adanır

Genel Başkan