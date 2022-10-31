Üzüm, Elma ve Armutta Zehir Tespit Edildi

Tarım Dairesi 14-20 Ekim tarihlerini kapsayan gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirildiği belirtildi.

Tarım Dairesi’den yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerde 42 numunede 38 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürüne rastlanılmıştır.

Onbaşı işl. Ltd. ait elma goldenda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

Onbaşı İşl. Ltd. ait sultani üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Babür Tic. Ltd. ait elma goldenda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Köşe Tic. Ltd. ait armut devecide limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerde 12 numunede 12 numune temiz olup, numunelerde tavsiye dışı bitki koruma ürününe veya limit üstü bitki koruma ürününe rastlanılmamıştır.