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Üzüm Festivali'nde “Üzüm Bağından Sofraya Yemek Yarışması” etkinliği düzenledi

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62. Mehmetçik Üzüm Festivali kapsamında dün, “Üzüm Bağından Sofraya Yemek Yarışması” etkinliği düzenlendi.
Üzüm Festivali'nde “Üzüm Bağından Sofraya Yemek Yarışması” etkinliği düzenledi

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikte 20 çeşit yemek yarıştı ve katılımcıların yaratıcılık ve yetenekleri sergilendi.

Etkinliğin jüri üyeleri, Karpaz Meslek Lisesi öğretmeni Letife Sözalp Öğdü, Bengül Pars ve Mustafa Demiryürek oldu.

Yarışmada birincilik ödülünü Louis Cemal; ikincilik ödülünü Şenay Erişen ve üçüncülük ödülünü Nuray Çınar'ın yemekleri kazandı. 

Dereceye giren yarışmacılara ödülleri Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu tarafından takdim edildi.

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