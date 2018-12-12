  • BIST 92.146
  • Altın 214,755
  • Dolar 5,3721
  • Euro 6,0857
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

'Uzun boyluların cinsel hayatı daha iyi'

» »
Çöpçatanlık siteleri ve uygulamalarının araştırmaları, uzun boylu olduğunu belirten erkeklerin daha kolay partner bulabildiğini gösteriyor. Yeni bir araştırmaysa uzun boyun, tatmin olma hissi bakımından cinsel hayatı etkileyen bir faktör olduğunu ortaya k
'Uzun boyluların cinsel hayatı daha iyi'

ABD'de hormon tedavisi üzerine uzmanlaşmış bir doktor topluluğu olan BodyLogic MD'nin yaptığı bir araştırma, uzun boylu kişilerin cinsel hayatlarının 'daha iyi olduğu' sonucunu ortaya çıkardı.

seks-103901bb.jpg

 

1.000 kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre, partnerlerine kıyasla daha uzun olanlar; partnerleri ile aynı boyla olanlara ve onlardan daha kısa olanlara göre cinsel hayatlarından daha memnun.

Araştırmada boyun, cinsel hayata fiziksel anlamda nasıl bir etkisi olduğu irdelenmiyor fakat uzun boyun getirdiği öz güvenin cinsel hayatın iyi olmasını etkileyen bir faktör olabileceği belirtiliyor. Zira araştırmaya katılan, görece uzun boylu kişiler, kendilerini daha çekici ve istenilen biri olarak gördüklerini söylüyor.

50-cilgin-seks-onerisi-2016-11-10_m.jpg

 

Diğer taraftan araştırmaya katılan erkeklerin yarısından fazlasının daha uzun boylu olmak istediklerini söylediği kaydediliyor. Erkek olan katılımcıların neredeyse dörtte biri de mümkün olsa cerrahi müdahale görerek boylarını uzatmak isteyeceklerini ve bunun için birikimlerinin çoğunu da gözden çıkarmaya da hazır olduklarını belirtmiş.

Araştırmanın ortaya çıkardığı bir diğer veriye göreyse, kendilerini yeterince çekici bulmaları bakımından erkekler için ideal olan boy 1.82 cm, kadınlar içinse 1.70 cm.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dikkat! Cinsel yaşamı bitiriyor...22 Kasım 2018 Perşembe 18:00
  • Küresel ısınma erkekleri vuracak20 Kasım 2018 Salı 13:40
  • Penisi eğri olan erkekler, bu habere dikkat!16 Kasım 2018 Cuma 17:00
  • Kadınlar seksi o saatte seviyor16 Kasım 2018 Cuma 16:45
  • Kadın sünneti Afrika'da azalıyor Ortadoğu'da artıyor09 Kasım 2018 Cuma 13:36
  • Vibratörler seksten zevk almayı engelliyor mu?08 Kasım 2018 Perşembe 09:22
  • Cinsel hastalık belirtileri01 Kasım 2018 Perşembe 10:08
  • Orgazm sırasında mimikler kültürel farklılık gösteriyor25 Ekim 2018 Perşembe 19:43
  • Seks yapmanın faydaları27 Eylül 2018 Perşembe 09:48
  • Sevişmek için en uygun ay hangisi diye hiç düşündünüz mü?08 Eylül 2018 Cumartesi 16:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti