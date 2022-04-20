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SON DAKİKAYeni salgın endişesi: İngiltere'de ortaya çıkan "gizemli virüs" dünyaya yayılıyor

Uzun Covid-19 belirtileri açıklandı: Bu semptomlara rapor verilebilir

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2019'un son haftalarından beri bütün dünyayı paniğe sürükleyen corona virüsünü geçirenlerde görülen "uzun Covid-19" sendromu ile ilgili İngiltere'den açıklamalar geldi. İngiliz yetkililer, "Uzun Covid-19" semptomlarını resmi olarak duyurdu.
Uzun Covid-19 belirtileri açıklandı: Bu semptomlara rapor verilebilir

İngiliz Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) corona virüsü geçiren kişilerde görülen ve haftalarca ya da bazen aylarca devam eden yan etkiler ile ilgili bir açıklama yayınladı. İngiliz medyasında yer alan açıklamada, İngiliz makamlar resmi olarak “Uzun Covid-19” semptomlarını sıraladı.

Yetkililer corona virüsü bulaştıktan sonra bazı hastalarda haftalarca bazılarında ise aylarca devam eden bu semptomları sıralayarak vatandaşlardan dikkatli olunmasını ve olası bir rahatsızlık durumunda sağlık çalışanlarına başvurulması gerektiğini duyurdu.

Resmi verilere göre İngiltere’de yaklaşık 250 bin kişi en az 1 yıl süren “uzun Covid-19” sendromu yaşarken önceki corona virüsü türlerine göre çok daha hızlı yayılan Omicron varyantı ile birlikte uzun Covid-19’un daha da artacağı öngörüldü.

İngiliz medyası, uzun Covid-19’un belirtilerini de sıraladı. O belirtiler ise şu şekilde:

– Aşırı yorgunluk/halsizlik
– Nefes darlığı
– Göğüste ağrı
– Hafıza kaybı ve konsantrasyon sorunu
– Uyku sorunu
– Çarpıntı
– Baş dönmesi
– Karıncalanma
– Eklem ağrısı
– Depresyon/endişe
– Kulakta çınlama/kulak ağrısı
– Mide bulantısı, ishal, karın ağrısı
– İştah kaybı
– Yüksek ateş, öksürük, baş ağrısı, boğaz ağrısı
– Kaşıntı

NHS tarafından yapılan açıklamada uzun Covid-19’un yan etkilerinin ve semptomlarının Covid-19’un seyri ile bağlantılı olmadığı da belirtildi. Hastalığı hafif geçirenlerde de uzun Covid-19 görüldüğü kaydedildi.

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