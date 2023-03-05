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Uzun Covid-19 ile ilgili endişe yaratan nörolojik belirti: Aylarca geçmiyor

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Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını yeni varyantlarla yayılmaya devam ederken bilim insanlarından endişe yaratan bir araştırma geldi.
Uzun Covid-19 ile ilgili endişe yaratan nörolojik belirti: Aylarca geçmiyor

2019’un son haftalarında ortaya çıkan corona virüsü ile ilgili dikkat çekici bir araştırma yapıldı. Covid-19’a yakalandıktan sonra aylarca belirtilerin geçmediği “Uzun Covid-19” semptomuyla ilgili araştırmada en çok görülen belirtiler sıralandı.

Bilim insanları çok sayıda nörolojik belirtinin ortaya çıktığını belirtirken corona virüsü geçiren kişilerin incelenmesinden sonra bulguların netleştiğini duyurdu.

Yapılan incelemede corona virüsüne yakalandıktan sonraki dört ay boyunca çok sayıda insanda belirtiler ortaya çıktığı kaydedilirken en çok görülen belirtilerin halsizlik ve baş ağrısı olduğu belirtildi. Uzun Covid-19’a yakalananların yüzde 69’u halsizlik, yüzde 67’si ise baş ağrısı yaşadığını söyledi.

Diğer yaygın belirtiler ise şu şekilde sıralandı:

– Tatta ve kokuda değişiklik (yüzde 54  ve yüzde 55)
– Zihinsel kavramada hafif bozulma (yüzde 47)
– Hafızada sorun (yüzde 30)
– Kafa karışıklığı (yüzde 20)

Öte yandan uzun corona virüsü sendromuna yakalanan kişilerde öksürük, kas ağrısı, burun akıntısı ve üşümenin de görüldüğü belirtildi. Araştırmayı yürüten Dr. Elizabeth Ruthkowski, uzun Covid-19 geçiren kişilerin yüzde 25’inin depresyona girdiğini de söyledi. Ruthkowski, “Pandeminin başında çok sayıda belirtiyi bilmiyorduk fakat şimdi uzun Covid-19 sendromu ile birlikte çok sayıda insanın bu belirtilerden etkilendiğini görüyoruz” ifadesini kullandı.

Bilim insanları, “Uzun Covid geçiren kişilerin sayısı çok daha fazla olabilir çünkü bazı insanlar bu belirtileri fark etmeyebilir bile” dedi.

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