Uzun Covid-19’da yeni belirti çıktı: Uzmanlardan uyarı

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan ve uzmanların “kış ayları yaklaşırken vaka sayıları artabilir” uyarısında bulunduğu corona virüsü salgınıyla ilgili endişe yaratan bir araştırma daha yapıldı…

Corona virüsü geçiren kişilerde iyileştikten sonra bile görülen “uzun Covid-19” sendromunu inceleyen Hammersmith Hastanesi ve Imperial College London’dan bilim insanları bu sendromun yeni belirtileri olduğunu açıkladı. Bilim insanları uzun Covid-19 geçiren kişilerde kalp çarpıntısı görüldüğünü tespit etti.

Uzun süreler boyunca oturduktan sonra ayağa kalktığı zaman uzun Covid-19 geçirenlerde kalp çarpıntısı olduğu belirtilirken göğüste ağrı, baş dönmesi ve halsizlik görüldüğü de aktarıldı.

Otonom sinir sisteminde bu sorunun yaşandığını belirten bilim insanları, bu tür belirtileri olan hastaların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

University College London’da görevli bilim insanları uzun Covid-19’un 200’den fazla belirtisi olabileceğini söylerken beyin sisi ve halsizliğin en belirgin ve kötü yan etki olduğunu da dile getirdi.

Bazı araştırmalarda ise Covid-19’un otoimmün rahatsızlığı olduğu ve Parkinson hastalığına benzediği kaydedildi.