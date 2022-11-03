Uzun Covid-19’u araştırdılar: Kadınlarda daha sık görülüyor

Corona virüsü geçiren kişilerde iyileştikten aylar sonra bile görülen "uzun Covid-19" sendromu ile ilgili dikkat çekici bir araştırma yapıldı.

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan ve yeni varyantlarla endişe yaratan corona virüsü salgınıyla ilgili dikkat çekici bir araştırma ABD’de yapıldı.

ABD, Ulusal Sağlık İstatistikleri Bürosu tarafından bu ay yayınlanan araştırma sonuçlarına göre corona virüsü bulaştıktan sonra sağlığına kavuşan bazı kişilerde görülen “uzun Covid-19” sendromu ile ilgili yeni veriler kamuoyu ile paylaşıldı.

İyileşmesine rağmen baş ağrısı, beyin sisi, koku-tat kaybı ve halsizlik gibi belirtilerin devam ettiği kişilerde görülen “uzun Covid-19” sendromu ile ilgili araştırmada bu durumun kadınlarda daha çok görüldüğü belirtildi. Verilere göre Covid-19’a yakalanan kadınların yüzde 17’sinden fazlasında uzun Covid-19 görülürken erkeklerde ise bu oran yüzde 11 seviyelerinde.

Araştırmaya katılan kadınların yüzde 2.4’ü bu semptomların günlük yaşamdaki işlerini ve hareketlerini etkilediğini belirtirken erkeklerde ise bu oranın yüzde 1.3 olduğu belirtildi. ABD’de yetişkinlerin yüzde 14’ünde uzun Covid-19 görüldüğü de aktarıldı.

Bilim insanları belirtilerin geçmediği uzun Covid-19 ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ve bunun sebebinin bulunmaya çalışıldığını da duyurdu.