Uzun Covid-19’un semptomları 200’ü geçti

İngiltere’nin başkentindeki UCL’de yapılan bir araştırma semptomları “geçmek bilmeyen” uzun Covid-19 ile ilgili yeni bilgileri ortaya çıkardı.

İngiltere’nin başkentindeki UCL’de yapılan bir araştırma semptomları “geçmek bilmeyen” uzun Covid-19 ile ilgili yeni bilgileri ortaya çıkardı. Uluslararası bilim insanlarından oluşan grubun hazırladığı incelemede, kamuoyunun “uzun Covid” olarak bildiği bu hastalıktan muzdarip kişilerin yaşadıkları yan etkiler gözler önüne serildi.

Yapılan araştırmada, 200’den fazla “uzun Covid-19” semptomu tespit edildi.

56 farklı ülkeden 3762 katılımcının dahil olduğu araştırmadaki gerçek verileri inceleyen uzmanlar, uzun Covid geçirenlerin 203 farklı semptom gösterebildiğini açıklayarak, “Bunlar organları etkiliyor ve bu semptomların 66’sı 7 ay sürüyor” ifadesini kullandı. Saygın tıp dergisi Lancet’te yayınlanan araştırmaya göre en çok görülen semptomlar yorgunluk ve kırgınlık oldu. Araştırmaya katılanların neredeyse tamamının bunu tecrübe ettiği açıklandı. Öte yandan beyin sisinin de çok yaygın görüldüğü belirtildi.

Diğer semptomlar arasında, halüsinasyon görmek, titreme, kaşıntı, regl döngüsünün değişmesi, cinsel istikrarsızlık, kalp çarpıntısı, mesane sıkışması, hafıza kaybı, ishal, kulakta çınlamanın görüldüğü belirtildi.

Birleşik Krallık’ta 2 milyondan fazla yetişkinin uzun corona virüsü semptomlarını yaşadığını aktaran The Times, bunların çoğunun 12 haftadan uzun sürdüğünü hatırlattı.