  • BIST 1.366,030
  • Altın 499,86
  • Dolar 8,5050
  • Euro 10,0300
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKATokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi için 450 bin imza toplandı

Uzun Covid-19’un semptomları 200’ü geçti

» »
İngiltere’nin başkentindeki UCL’de yapılan bir araştırma semptomları “geçmek bilmeyen” uzun Covid-19 ile ilgili yeni bilgileri ortaya çıkardı.
Uzun Covid-19’un semptomları 200’ü geçti

İngiltere’nin başkentindeki UCL’de yapılan bir araştırma semptomları “geçmek bilmeyen” uzun Covid-19 ile ilgili yeni bilgileri ortaya çıkardı. Uluslararası bilim insanlarından oluşan grubun hazırladığı incelemede, kamuoyunun “uzun Covid” olarak bildiği bu hastalıktan muzdarip kişilerin yaşadıkları yan etkiler gözler önüne serildi.

Yapılan araştırmada, 200’den fazla “uzun Covid-19” semptomu tespit edildi.

56 farklı ülkeden 3762 katılımcının dahil olduğu araştırmadaki gerçek verileri inceleyen uzmanlar, uzun Covid geçirenlerin 203 farklı semptom gösterebildiğini açıklayarak, “Bunlar organları etkiliyor ve bu semptomların 66’sı 7 ay sürüyor” ifadesini kullandı. Saygın tıp dergisi Lancet’te yayınlanan araştırmaya göre en çok görülen semptomlar yorgunluk ve kırgınlık oldu. Araştırmaya katılanların neredeyse tamamının bunu tecrübe ettiği açıklandı. Öte yandan beyin sisinin de çok yaygın görüldüğü belirtildi.

Diğer semptomlar arasında, halüsinasyon görmek, titreme, kaşıntı, regl döngüsünün değişmesi, cinsel istikrarsızlık, kalp çarpıntısı, mesane sıkışması, hafıza kaybı, ishal, kulakta çınlamanın görüldüğü belirtildi.

Birleşik Krallık’ta 2 milyondan fazla yetişkinin uzun corona virüsü semptomlarını yaşadığını aktaran The Times, bunların çoğunun 12 haftadan uzun sürdüğünü hatırlattı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dr. Uçaner: Bu şekil devam edersek kısa zaman sonra hastane dolar16 Temmuz 2021 Cuma 09:03
  • Kurban Bayramı öncesi uyarı: Fazla et tüketimi kalp hastalıklarını tetikleyebilir15 Temmuz 2021 Perşembe 14:29
  • Yaz aylarının korkulu rüyası: Güneş alerjisi15 Temmuz 2021 Perşembe 14:16
  • Salgında Türkiye'nin tablosu da kötüleşiyor15 Temmuz 2021 Perşembe 14:03
  • Johnson and Johnson içinde benzen olduğu tespit edilen güneş kremlerini piyasadan toplattı15 Temmuz 2021 Perşembe 13:43
  • Delta varyantı virüsü belirtileri | Koronavirüs aşısı etkili mi?15 Temmuz 2021 Perşembe 13:22
  • Haftada üç gün 40 dakikalık yürüyüşler yapmak, hafızayı güçlendiriyor15 Temmuz 2021 Perşembe 13:01
  • Yakın Doğu Üniversitesi tarafından COVID-19 teşhisi konulan evcil kedi vakası Australian Veterinary Journal'da15 Temmuz 2021 Perşembe 12:29
  • Delta varyantı işleri değiştirdi! Aşısız tek bir birey bile yeni pikler için yeterli15 Temmuz 2021 Perşembe 12:14
  • Akrep sokmalarında ağız ve boğaz bölgesi uyarısı!15 Temmuz 2021 Perşembe 12:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti