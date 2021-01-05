‘Uzun Covid’ araştırması: 10 organda, 205 semptom; en az altı ay sürüyor

Corona virüsünün bulaşmasının ardından aylarca iyileşemeyen ‘uzun Covid‘ hastalarıyla yapılan geniş çaplı bir araştırma, bu kişilerin çoğunda şikayetlerin en az altı ay sürdüğünü ve 10 farklı organda 205 semptom görüldüğünü ortaya koydu.

Başta iki-üç haftada geçen bir solunum yolu hastalığı olarak tanımlanan Covid-19’la geçen bir senenin ardından, virüsün uzun dönem etkilerine dair yeni bulgular elde edilmeye devam ediyor.

Patient Led Research for Covid-19 isimli aynı zamanda hastalığı geçiren farklı uzmanlık alanlarındaki araştırmacılardan oluşan grup, 18 yaş üstü hastalarla bir araştırmaya imza attı.

56 ülkeden 3 bin 762 testle teyitli ve şüpheli hastanın dahil edildiği anket çalışmasında 252 soru soruldu.

10 organda 205 semptomun tespit edildiği araştırmada, 66 semptomun yedi aydan uzun bir süredir devam ettiği görüldü.

Analizler en az 28 gün süren semptomlarla kısıtlı tutuldu ve hazirandan önce semptomları başlayanlar dahil edilerek, ortalama altı ay devam eden semptomların incelenmesine imkan yaratıldı.

Halsizlik, beyin sisi, konuşma bozukluğu…

Yaklaşık yüzde 65 katılımcı (2 bin 454) en az altı ay boyunca semptom yaşadığı ortaya çıktı. En çok görülen semptomların halsizlik, beyin sisi olarak bilinen kognitif bozukluklar, baş ağrısı, hafıza sorunu, uykusuzluk, kas ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı, baş dönmesi/denge sorunları, konuşma bozuklukları oldu.

Yüzde 86’sı fiziksel ve zihinsel aktiviteler ya da strese bağlı olarak belirtilerin nüksettiğini ifade etti.

Daha az görülen alerji, yüz felci, nöbet geçirme işitme ya da görme kayıpları gibi beritlerle ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiği vurgulandı.

Önceye göre daha az çalışabiliyorlar

Britanya’daki Imperial College London’dan Prof. Danny Altmann’ın başında olduğu araştırma ekibi hafıza ve kognitif bozuklukların hastaların yüzde 85’inden fazlasında görüldüğünü ve en yaygın nörolojik semptomlar olduğunu belirtti. Bu semptomlar tüm yaş gruplarında yaygın olarak görülürken hastaların çalışma becerileri üzerinde büyük etkisi olduğu ifade edildi.

Katılımcıların yüzde 45’i hastalık öncesine göre daha az sürelerde çalışabildiğini ifade ederken yüzde 22’sinin sağlık durumları nedeniyle çalışaya devam edemediği ortaya çıktı.