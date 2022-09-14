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Uzun: Geleceğimizin tasarımcısı sizler olacaksınız

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Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı'nın başlaması nedeni ile sosyal medyadan öğrencilere, öğretmenlere ve velilere seslendi. Uzun, başarılarla dolu bir yıl olmasını temenni etti.
Uzun: Geleceğimizin tasarımcısı sizler olacaksınız

Cengiz Topel Uzun'un yazısı şöyle: 

Sevgili Öğrencilerimiz,

Okullarımızda sizlere kavuşmanın heyecanı içerisindeyiz. Geleceğimizin tasarımcısı sizler olacaksınız. Bu doğrultuda eğitim adına yaptığımız her çalışmanın sizler için olduğunu bilmenizi isterim.

Öznesi ve yegâne amacı siz olan eğitim-öğretim süreçlerimizin sizden beklediği, ülkemizi daha güçlü yarınlara emin adımlarla taşımak için sorumluluk bilinciyle çalışmanızdır. Bizler sizler için her daim buradayız.

Kıymetli Meslektaşlarım,

Geleceğimizin güvencesi eğitim, eğitimin güvencesi ise sizlersiniz. Başarılı olacağımıza inandığımız eğitim öğretim yolcuğunda hepimiz öğrencilerimiz için en iyisini istiyor ve bu uğurda aynı hedefler için aynı yolda ilerliyoruz. Ülkemizin aydınlık yarınları ancak hepimizin atacağı adımlarla gerçekleşebilecektir. Yeni eğitim-öğretim dönemine de mesleğe adım attığınız ilk günkü heyecan ve aşkla başlayacağınızdan şüphem yok.

Değerli Velilerimiz,

sizler, çocuğunuzun ilk mektebisiniz. Gelecekleri için sağlam temellerin atıldığı, aile kurumunun öğretmenlerisiniz. Yeni eğitim metotlarının gereği olarak, çocuğunuzun daha verimli yetişmesi için öğretmenlerle sürekli iletişim içinde olmalı, eğitim yolculuğunda, öğretmenlerimize destek olmaya devam etmelisiniz. Sizlerin desteğini yanımızda görmekten mutluluk duyacağız.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı'nın geleceğimizin teminatı evlatlarımıza, öğretmenlerimize, velilerimize, eğitimin tüm paydaşlarına hayırlı olmasını diliyor; başarılarla dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum.

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