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Uzun: Oksijenim bitiyor, bari kesinti “2 saat olacak” demeseydiniz!

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Mağusa’ya bağlı Yıldırım köyünde yaşayan, elektrikli oksijen cihaz kullanan Hasan Ahmet Uzun isimli vatandaş, elektriklerin sabah saat 10.00’dan bu yana kesik olduğunu, oksijen tüpünün de bitmek üzere olduğunu söyledi.
Uzun: Oksijenim bitiyor, bari kesinti “2 saat olacak” demeseydiniz!

Mağusa’ya bağlı Yıldırım köyünde yaşayan, elektrikli oksijen cihaz kullanan Hasan Ahmet Uzun isimli vatandaş, elektriklerin sabah saat 10.00’dan bu yana kesik olduğunu, oksijen tüpünün de bitmek üzere olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Hasan Ahmet Uzun isimli vatandaş, Kıb-Tek’in “kesintisinin 2 saat olacak” diye açıklaması olmasa tedbir almış olacağını, ancak 3 saati geçkindir elektriklerin kesik olduğundan yakındı.

Uzun, akşama kesilmeyeceğinin de garantisi olmadığını ifade etti.

“Bu gece kesilmeyeceğinin de garantisi yok” Hasan Ahmet Uzun ilgili paylaşımının tam metni: “Yazıklar olsun bizim gibi hastalara bu eziyet yeter Saat 10.00 dan beri elektrik yok Oksijenim bitmek üzere bari iki saat kesilecek diye duyuru yapmayın bu gece de kesilmeyeceğinin garantisi var mı.”

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