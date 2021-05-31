Uzun süre kulaklık kullananlar dikkat etsin

İşitme duyusu en erken kaybedilen duyularımızdan biri olup, doğduğumuz andan itibaren yavaş yavaş azalmaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte işitme sorunlarının arttığını belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Karaman, ‘Pandemi döneminde kulaklık kullanımı arttı. Ancak uzun süre maruz kalınan gürültü işitme hücrelerine zarar verir. Özellikle çocuklarda ve gençlerde yüksek sesli ders ya da müzik dinlemek, işitme sorunlarını tetikleyebilir' dedi ve bu konuda şu bilgileri verdi…

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Araştırmalara göre özellikle gelişmiş teknolojiye sahip ülkelerde 9-15 yaş grubundan yüzde 12.5 oranında işitme kaybı ortaya çıktığı bilinmektedir. Kalitesiz ve kulak içi kulaklıklar işitme sağlığını olumsuz etkilemekte ve riski artırmaktadır. Kullanıcıların bu riski en aza indirebilmesi için bazı önlemler alması gerekir.

SES ŞİDDETİ AZALTILMALI

İç kulaktaki salyangoz isimli bölümdeki işitme hücreleri ve sinirlerinde ortaya çıkan hasar, ses şiddetine bağlı olarak gelişir. Kişinin yaşadığı sistemik hastalıklar da iç kulağı işitme kaybına yatkın hale getirebilir. Yüksek sesle müzik dinledikten sonra kulak çınlaması, uğultu ve işitmede azalma gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu belirtileri geçici bir durum olarak değerlendirmemek gerekir çünkü kalıcı hasar bırakabilir. 60 dakikadan daha uzun kulaklıkla müzik dinlememek ve kulaklıklarla uyumamak gerekir.

Doğru kulaklık seçilmeli

Doğru kulaklık seçimi son derece önemlidir. Erken yaşta gürültü kaynaklı işitme kaybı riski yaşanmaması için telefonların ses ayarını yüzde 60 sınırında tutmak gerekir. Ses düzeyinin yüksek olduğu bir konser ya da festivalde hoparlörlere yakın olabilme riski olduğundan kulak tıpası kullanılabilir. Kulaklık ile müzik dinlemek tercih edilecekse kulak içine giren kulaklıklar yerine dışarıdaki sesi geçirmeyen büyük kulaklıklar kullanılarak, ses ayarı düşük seviyede tutulabilir. Doğru kulaklık seçimi bu açıdan çok önemlidir.

Bu belirtileri önemseyin

Özellikle çocuklarda günde 1 saatten fazla kulaklık kullanılmamalıdır. Gün içinde düşük sesle, kısa süreli, kulakları rahatsız etmeyecek ve ağrı yaratmayacak şekilde müzik dinlenmelidir. Kulak kanalına girmeyen kulak kepçesine adapte edilen kulaklıklar tercih edilmelidir. Kulaklıklar çift taraflı kullanılmalıdır. Tek taraflı kulaklık kullanılırken daha iyi duyabilmek için ses şiddeti artırılır ve bu hasara sebep olabilir. Kulakta uğultu, çınlama, işitme kaybı gibi belirtiler ortaya çıktığında ise mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.