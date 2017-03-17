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Uzun süren kaygıya dikkat!

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Uzun süren kaygıya dikkat!
Bir nevi savunma mekanizması olan kaygı, belli bir noktaya kadar normal kabul ediliyor. Ne zaman hastalık haline geliyor?

Hepimizin hayatla ilgili kaygıları var; işimizle, özel hayatımızla, maddi varlıkla ilgili. Bu kaygılar belli bir noktaya kadar bizi motive ediyor ve harekete geçmemizi sağlıyor. Ancak bu kaygının fazlasında bazı sorunlar ortaya çıkıyor. Psikiyatrist / Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Emre Tan bu sorunların ne olduğunu anlattı…

“Anksiyete temel olarak kaygı, endişe anlamına gelmekle birlikte sıkıntı, huzursuzluk, daralma gibi kişide oluşabilecek olumsuz duyguları tanımlar. Pek çok psikiyatrik rahatsızlığa eşlik etmekle birlikte sağlıklı insanlarda da belli bir oranda olması gerekmektedir.

BİZİ HAYATTA TUTUYOR

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Kişinin ruhsal ve fiziksel bütünlüğüne yönelik olası bir tehlike-tehdit varlığında kişiyi harekete geçiren bir nevi savunma mekanizmasıdır. Doğal hayatta vahşi hayvanlardan zarar görme ya da aç kalma kaygısı yaşamayan ve buna göre önlemini almayan atalarımız olsaydı bugünleri görebilmemiz pek mümkün olmazdı. Evini geçindirme-ailesine bakabilme kaygısı taşımayan kişinin bir iş bulup çalışmayacağı gibi sınıfta kalma kaygısı olmayan bir çocuğun da zorlu sınavlara çalışmasını bekleyemeyiz. Dolayısıyla anksiyete, kişinin hayatta kalması ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için ortaya çıkan doğal bir tepkidir. Peki anksiyete bozukluğu neyi ifade etmektedir?

ANKSİYETE BOZUKLUĞUNUN BELİRTİLERİ 

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Belli bir neden yok iken ya da olması gerekenin çok üstünde tepki oluşturan, sıkıntı, darlanma gibi olumsuz duygularla beraber kalp çarpıntısı, nefes darlığı, ateş basması, terleme ve titreme gibi fiziksel belirtilerle birlikte olup kişinin psikolojisini ve işlevselliğini bozan ruh haline anksiyete bozukluğu denmektedir. Gerekli ve elzem olan anksiyete, belli bir ölçüyü aştıktan sonra kişinin hayatını ve sağlığını tehdit eder hale gelmektedir. Olması gerekenin çok üstünde şiddet- tepki oluşturan, beklenenden daha uzun süren ve kişinin yaşamını olumsuz etkileyen anksiyete artık sağlıklı değil patolajik hale gelmiştir.

NASIL GEÇER?

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Anksiyete bozukluklarının alt tiplerinde Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Panik Bozukluk, Agorafobi, Sosyal Fobi, Özgül Fobi, Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Stres Bozuklukları yer almaktadır. Anksiyete-kaygı bozukluklarının yaşam boyu yaygınlığı %15-30 arasında değişmektedir. En sık görüleni belli bir durum yada nesneye karşı (örümcek, yılan, uçak, yükseklik..) oluşan özgül fobilerdir. İkinci sıklıkta ise kişinin belirli bir sosyal ortam-topluluk içinde kendini yetersiz, eksik, sıkıcı, beceriksiz hissetmesiyle karakterize olan sosyal fobi yer almaktadır. Anksiyete bozuklukları en yaygın psikiyatrik rahatsızlıklardan olup kişinin ruh halini ve işlevselliğini bozarak yaşamını olumsuz etkiler. Bu türden rahatsızlığı olanların psikiyatrik tedavi almaları gerekmektedir.”

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