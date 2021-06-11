Uzun vadeli kalkınma planı çerçevesinde tarımın planlanmasını konuşuldu

İşte açıklama;

Bugün Tarımsal Araştırma Enstitüsü Türkmenköy İstasyonu’ndaydık. Pırıl pırıl ziraat mühendislerimizin deneme üretimi yaptıkları, üreticilere fide sağladığı, iklime/toprağa en uygun, en verimli türler üzerinde çalıştığı mekanda.

Uzun vadeli kalkınma planı çerçevesinde tarımın planlanmasını konuştuk gün boyunca. Zeytine, haruba, bağa talebin arttığını öğrenip sevindik ve yetişmiş insan kapasitemizle bir kez daha gurur duyduk… #üretenyokolmaz #uzunvadelikalkınmaplanı