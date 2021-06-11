  • BIST 1.461
  • Altın 505,971
  • Dolar 8,3543
  • Euro 10,1082
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAGirne Üniversitesi Su Sporları ve Yelken Okulu Yaz Dönemi Kursları Başladı

Uzun vadeli kalkınma planı çerçevesinde tarımın planlanmasını konuşuldu

» »
Uzun vadeli kalkınma planı çerçevesinde tarımın planlanmasını konuşuldu
Uzun vadeli kalkınma planı çerçevesinde tarımın planlanmasını konuşuldu

İşte açıklama;

Bugün Tarımsal Araştırma Enstitüsü Türkmenköy İstasyonu’ndaydık. Pırıl pırıl ziraat mühendislerimizin deneme üretimi yaptıkları, üreticilere fide sağladığı, iklime/toprağa en uygun, en verimli türler üzerinde çalıştığı mekanda.

Uzun vadeli kalkınma planı çerçevesinde tarımın planlanmasını konuştuk gün boyunca. Zeytine, haruba, bağa talebin arttığını öğrenip sevindik ve yetişmiş insan kapasitemizle bir kez daha gurur duyduk… #üretenyokolmaz #uzunvadelikalkınmaplanı

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TKPYG Başkanı Çakıcı'dan CTP Başkanı Erhürman'a "KORKAK" benzetmesi11 Haziran 2021 Cuma 18:26
  • Cumhurbaşkanı Tatar Sönmezliler Ocağı’nı Kabul Etti11 Haziran 2021 Cuma 17:33
  • Haksen’den Emeklilik (Değişiklik) Yasa’sından Dolayı Hükümete Tepki11 Haziran 2021 Cuma 17:31
  • Tatar Kickbokscuları Kabul Etti11 Haziran 2021 Cuma 15:50
  • KtOEÖS, Çanakkale Kampları Konusunda Hükümeti Eleştirdi11 Haziran 2021 Cuma 15:32
  • Tatar:Gençler Milli Bilinci Yüksek Bireyler Olarak Yetişmeli11 Haziran 2021 Cuma 15:20
  • Amcaoğlu: Öğretmenlerin Aşılanması İçin Hazırlıklar Tamamlandı11 Haziran 2021 Cuma 15:18
  • CHP’den açıklama “KKTC Uluslararası toplum içinde hak ettiği yeri almalıdır”11 Haziran 2021 Cuma 15:03
  • BKP Kadın Meclisi: “Esas amaç Kıbrıs Türk Toplumunun Asimile Edilmesine Hizmet Etmek”11 Haziran 2021 Cuma 14:59
  • EL-SEN: “Personel Sürülmedi, Soruşturmanın Selameti İçin Görev Yeri Değiştirildi”11 Haziran 2021 Cuma 14:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti