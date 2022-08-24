Uzun ve sağlıklı saçlar için Cardi B’den soğan suyu kürü

29 yaşındaki ünlü rapçi Cardi B, saçlarını haşlanmış soğan suyuyla yıkadığını Instagram hesabında paylaştı.

“Son 2 yıkamamda soğan kaynattım ve suyunu saçımı yıkamak için kullandım” diyen ünlü isim, bu yöntemi saçlarını sağlıklı bir şekilde uzatabilmek için yaptığını belirtti.

Tuhaf bir yöntem gibi görünse de, Cardi B’nin soğan kürünün arkasında aslında bilimsel bir sebep olabilir.

İÇERDİĞİ KÜKÜRT FAYDALI

FUE Clinics’te kıdemli bir trikoloji (saç bilimi) uzmanı olan Arran Sherwood, “bazı temel özelliklere dayanan soğan, sağlıklı bir saç derisi oluşturmaya ve saçı besleyip geliştirmeye yardımcı olabilir” dedi.

Healthline’a göre de soğanların anti-inflamatuar ve anti-mikrobiyal özellikleri saçın uzamasına veya görünümünü iyileştirmesine yardımcı olabilir.

Ayrıca Sherwood, soğanların saç köklerini yenilemek için gerekli olan kükürt açısından zengin olduğunu söyleyerek “Soğan, saç derisini enfeksiyondan uzak tutan ve engelsiz saç büyümesi sağlayan anti-bakteriyel özelliklere sahiptir” açıklamasını yaptı.