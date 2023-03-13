Uzun yaşamın sırrı sosyalleşmekten geçiyor

Yeni bir araştırma, yalnızlığın sağlığa etkilerini ortaya çıkardı. Çalışma, sağlıklı bir sosyal hayatın, uzun yaşamın sırrı olduğunu ileri sürüyor.

Özel diyetler, spor, düzenli uyku… Tüm bunlar uzun bir yaşam için sık sık dile getirilse de yeni bir çalışma sosyalleşmenin de oldukça etkili olduğunu ortaya çıkarıyor.

Çin’de 70 yaş üstü 28.500’den fazla kişiyi izleyen Sichuan Üniversitesi Batı Çin Hastanesi’nden araştırmacılar, düzenli olarak sosyalleştiğini bildirenlerin, yalnızca ara sıra sosyalleşen veya hiç sosyalleşmeyenlerden daha uzun yaşadığını ortaya çıkardı. Araştırmaya göre; hiç sosyalleşmeyenler arasında her yıl 100 kişiden 18.4 ölüm oranı bildirdi.

Araştırmada katılımcılar 2002, 2005, 2008, 2011 ve 2014 yıllarında alışkanlıklarıyla ilgili anketler doldurdular. Çalışmaya başladıklarında katılımcıların ortalama yaşları 89’du. Katılımcılar ölene kadar da takip edildiler. Araştırmanın ilk beş yılında 25.406 kişi herhangi bir sosyal faaliyete katılmadığını, 1.379 kişi bazen; 693 kişi ayda en az bir kez, 553 kişi ise haftada en az bir kez ve 532 kişi de neredeyse her gün sosyalleştiğini belirtti.

Çalışma boyunca 21.161 kişi hayatını kaybetti ve bunların 15.728’i ilk beş yıl içinde öldü.

Araştırmayı daha önceki çalışmalar da destekliyor. İzole edilmiş kişilerde; yüksek tansiyon, kalp hastalığı, obezite ve bunama gibi hastalıklar yüzünden hastaneye yatışların daha fazla olduğu belirtiliyor. Ayrıca yalnızlığın vücuttaki iltihaplanma düzeylerini değiştirebileceği ve bunun da kronik hastalık riskini artırabileceği veya virüslerle savaşması gereken bağışıklık hücreleri üzerinde bir etkisi olabileceği de öne sürülüyor.