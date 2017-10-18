 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 107.446
  • Altın 151,285
  • Dolar 3,6781
  • Euro 4,3202
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAIrak ordusu: Peşmerge Haziran 2014 sınırlarına çekildi

Uzun yaşamın sırrını çözmek için İtalya ile İsveç arasında nüfus değiş tokuşu

»
Uzun yaşamın sırrını çözmek için İtalya ile İsveç arasında nüfus değiş tokuşu
İtalya'da ortalama yaşam süresinin uzunluğuyla bilinen Napoli'nin güneyindeki Cilento bölgesinin sırrını çözmek için İsveç'ten yaklaşık 200 kişilik bir denek grubu 3 aylığına buraya yerleştirilecek ve yerel halkla birlikte yaşayacak.

İsveç'in Lund Üniversitesi'nden Kardiyovasküler Hastalıklar Profesörü Olle Melander liderliğindeki araştırma ekibi, Cilento bölgesinin sırrını çözmek için İsveç'in Malmö kenti ile Cilento sakinleri arasında bir nüfus değişimi yapacak.

Napoli'nin güneyindeki Cilento bölgesinde ortalama yaşam süresi kadınlarda 92, erkeklerde 85 yıla ulaşıyor. İtalya genelinde bu ortalama kadınlar için 84, erkekler için ise 79 yıl.

Malmö kentinin içinde yer aldığı İsveç'in Skåne bölgesinde ise ortalama yaşam süresi kadınlarda 84, erkeklerde 80 yıl olarak biliniyor.

Malmölü denekler, Cilentoluların yaşam tarzını benimseyerek onlar gibi yiyip içmeye, onların alışkanlıklarını edinmeye çalışacak. Cilento'dan bir grup da aynı şekilde geçici olarak Malmö'ye yerleştirilecek. Bu yolla, uzun ömür beklentisinin beslenme şekli, fiziksel aktivite gibi alışkanlıklara ne derece bağlantılı olduğu belirlenmeye çalışılacak.

Araştırmacılar, her iki bölgeden 1000'er kişinin hayat tarzlarını da inceleyecek ve bu kişilerin beslenme şekli, gündelik alışkanlıklarını karşılaştıracak. Deneklerin kan değerleri ve bağırsaklarındaki bakteriler de analiz edilecek.

BİBERİYE VE FİZİKSEL AKTİVİTE FAKTÖRÜ

Cilento bölgesi ve bu bölgede yer alan Acciaroli köyü daha önce de araştırmalara konu olmuştu.

ABD ve İtalya'nın ortak araştırmasında, nüfusun 10'da 1'inden fazlası 100 yaşın üzerinde olan Acciaroli'de halkın taze balık ve zeytinyağının yanı sıra bol bol biberiye de yediği belirlenmişti.

Ayrıca Acciaroli halkının balık tutmak, yürüyüş yapmak ve bahçe işleriyle uğraşmak gibi fiziksel aktivitelerde bulunduğu, ilerleyen yaşlarda da seks yapmayı sürdürdüğü gözlenmişti.

Acciaroli halkının kanında, dolaşım sorunlarına yol açan adrenomedullin isimli hormon seviyesinin düşük olduğu tespit edilmişti.

Tüm bu etkenlerin bu yörenin insanlarında bunama ve kalp hastalıkları gibi yaşlılıkla ilintili kronik rahatsızlıkların daha az görülmesinde etkili olduğu belirtilmişti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Zatürreden ölümleri durduran 'şampuan şişesi'12 Ekim 2017 Perşembe 13:54
  • Uzmanlara göre çocuğu ebeveyn tembelleştiriyor11 Ekim 2017 Çarşamba 13:44
  • DSÖ’den çocuk ve gençlerde obezite uyarısı11 Ekim 2017 Çarşamba 13:16
  • Burun tıkanıklığının birçok sebebi olabilir08 Ekim 2017 Pazar 18:25
  • Gribi çabuk atlatmanın 5 yolu08 Ekim 2017 Pazar 18:24
  • Bu yiyecekler cinsel yaşantınızı olumsuz etkiliyor!08 Ekim 2017 Pazar 18:23
  • Emzirirken en sık yapılan 9 hata!06 Ekim 2017 Cuma 11:15
  • Sonbaharı sağlıklı geçirmek için 4 ipucu05 Ekim 2017 Perşembe 18:41
  • Gözlerinize bunu yapmayın!05 Ekim 2017 Perşembe 18:40
  • Astımı olan güneşe çıksın05 Ekim 2017 Perşembe 18:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti