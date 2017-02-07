 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.124
  • Altın 146,940
  • Dolar 3,7148
  • Euro 3,9617
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAFenerbahçeli Volkan hakkında soruşturma başlatıldı...

Uzun Yol’da tasarrufunda tütün bulunan kıbrıslı türk’e ceza

»
Uzun Yol’da tasarrufunda tütün bulunan kıbrıslı türk’e ceza
Rum Gümrük Dairesi memurlarının, Uzun Yol olarak da bilinen Ledra Caddesi geçiş noktasında geçtiğimiz pazar günü, bir Kıbrıslı Türk’ün tasarrufunda gümrüksüz tütün tespit ettiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum makamlarının, ismi verilmeyen söz konusu Kıbrıslı Türk’ün tasarrufunda, sarma sigara için kullanılan 50 gramlık 16 paket içerisinde “Old Holborn” marka tütün tespit edildiğini yazdı.

Habere göre söz konusu Kıbrıslı Türk tutuklanırken tütüne de el konuldu.

Gazete olayın daha sonra 250 Euro değerinde para cezasına çevrildiğini belirtti.

2 KADIN YOLCUNUN ÇANTASINDA 23.8 KG TÜTÜN

Gazete aynı haberinde, Larnaka Havalimanı’nda, Güney Kıbrıs’ta daimi ikamet eden Ukrayna pasaportlu iki kadın yolcunun el çantasında, gümrüğe beyan edilmeyen nargile için kullanılan 23.80 kilo tütün tespit ettiğini yazdı.

Söz konusu tütünün 11 bin 724 Euro değerinde olduğunu yazan gazete Rum makamların çantalara ve içerisindekilere el koyduğunu belirtti. 

Habere göre zanlılara para cezası verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kasım ayında ortak baskın düzenlenmişti...07 Şubat 2017 Salı 11:05
  • “Yeni konferans, Mart ayının ikinci on gününde gerçekleştirilecek”07 Şubat 2017 Salı 10:52
  • “Türkiye’deki referanduma kadar süreç canlı tutulmalı”06 Şubat 2017 Pazartesi 13:30
  • KKTC’den gümrüksüz sigara ve tütün iddiası06 Şubat 2017 Pazartesi 11:57
  • “Garantiler ve 4 özgürlük konusunda formüller”05 Şubat 2017 Pazar 13:21
  • Hasikos, yeni mülteci akınından endişeli05 Şubat 2017 Pazar 13:20
  • Rum siyasi partilerinden Eide’ye tepki05 Şubat 2017 Pazar 12:05
  • “Bizim görüşümüz bundan farklı"05 Şubat 2017 Pazar 12:04
  • Eide’nin Yunanistan temasları04 Şubat 2017 Cumartesi 12:29
  • Güney Kıbrıs İle Yunanistan Arasında Sıkı İşbirliği04 Şubat 2017 Cumartesi 12:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti