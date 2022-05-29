Uzun zaman sonra bir ölüm!

Acil Durum Hastanesi’de Kovid-19 tedavisi gören 43 yaşındaki Zarif Hacıküçük adlı hastanın hayatının hayatını kaybettiği ve aşısız olduğu öğrenildi.
KKTC'de korona kaynaklı toplam kaybedilen hasta sayısı 238'e yükseldi
Acil Durum Hastanesi’de Kovid-19 tedavisi gören 43 yaşındaki Zarif Hacıküçük adlı hastanın hayatının hayatını kaybettiği ve aşısız olduğu öğrenildi.
KKTC'de korona kaynaklı toplam kaybedilen hasta sayısı 238'e yükseldi
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