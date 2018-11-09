Üzüntü beynin iki bölgesi arasında 'sohbeti' artırıyor

Üzüntü veya endişenin, beynin iki bölgesi arasında "sohbeti" artırdığı ortaya çıkarıldı.

Üzüntü veya endişenin, beynin iki bölgesi arasında "sohbeti" artırdığı ortaya çıkarıldı.

LiveScience'ın haberine göre, kafatası içi elektroensefalografi yöntemi kullanılarak yapılan araştırmada, kişi kendisini üzgün hissettiğinde beynin hafıza ve duyguyla ilgili iki bölgesinde hücreler arasındaki iletişimin arttığı gözlendi.

Halihazırda kafatası içine elektrotlar yerleştirilen ve ameliyat edilmeyi bekleyen 21 epilepsi hastası üzerinde yapılan araştırmada, hastaların beyin aktiviteleri bir hafta ile 10 gün arasında izlendi. Bu sırada hastalardan ruh hallerini yansıtan günlükler tutmaları istendi.

Uzmanlar, üzgün hisseden 13 hastanın beyinlerinin amigdala ve hipokampüs bölümleri arasında iletişimin arttığını tespit etti. Araştırmanın ayrıntıları "Cell" dergisinde yayımlandı.