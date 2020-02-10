  • BIST 118.342
  • Altın 304,821
  • Dolar 6,0113
  • Euro 6,5618
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Vadili 4.Vitesi Attı..! (4-0)

» »
Vadili 4.Vitesi Attı..! (4-0)
Vadili 4.Vitesi Attı..! (4-0)

BTM 1. Lig Kırmızı Grup mücadelesinde Vadili konuk ettiği Geçitkale’yi 4-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapadı.

Yer: Vadili 14 Ağustos Stadı

Hakemler: İsmail Ercan, Ali Akçınar, Mehmet Ekşici

vadili_7.jpgVadili: Hüseyin, Ali, Ramazan, Deniz (82.Dk Mustafa) Mehmet Çil, Uğur, Abdullah, Serhat, Atakan (78.Dk Remzi) Berke (50.Dk Ege)Süleyman

Geçitkale: Gürcan, Rifat, Batuhan, Vedat, Ali, Onurhan, Özbay, Koray, Akın, Efe (46.Dk Nazımcan) Hasan (67.Dk Mustafa)

Goller: 16.ve 29.Dk Mehmet Çil, 57. ve 80.Dk Abdullah (Vadili)

16. dakikada gelişen Vadili atağında ceza sahası içinde Mehmet Çil kafayla topu filelere gönderdi ve skor 1-0 oldu.

29. dakikada gelişen atakta ilk golün sahibi Mehmet Çil bu kez düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek skoru 2-0’a taşıdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Vadili’nin üstünlüğünde tamamlandı.

57. dakikada gelişen atakta Abdullah topu filelere gönderince skor 3-0 oldu.

89. dakikada Abdullah kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü kaydetti.4-0

Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Vadili konuk ettiği Geçitkale’yi 4-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapadı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ronaldo’nun çıkmadığı maçı mahkemeye taşıyan Güney Koreli taraftarlar, maddi-manevi tazminat kazandı05 Şubat 2020 Çarşamba 11:57
  • Dum-Dum Yenileri ile Güldü..! (0-2)02 Şubat 2020 Pazar 18:57
  • Esentepe’de Çakmak Çaktı, İskele Yaktı..! (3-5)02 Şubat 2020 Pazar 18:57
  • Maraş Kan Kaybediyor, Karşıyaka Tırmanıyor..! (2-3)02 Şubat 2020 Pazar 18:56
  • Böyle Bir Maç Yok..! (10-7)02 Şubat 2020 Pazar 18:55
  • Sergen Yalçın'ın yuvaya dönüşü 'muhteşem' oldu30 Ocak 2020 Perşembe 20:49
  • U17’de Şampiyon Türk Ocağı..! (2-1)30 Ocak 2020 Perşembe 19:49
  • Gargaların Bileği Bükülmüyor..!29 Ocak 2020 Çarşamba 19:27
  • Cevdet ve Taşçı Baf'ta..!28 Ocak 2020 Salı 19:23
  • Erbay ve Çelik Hamitköy'de..!28 Ocak 2020 Salı 19:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti