Vadili 4.Vitesi Attı..! (4-0)

BTM 1. Lig Kırmızı Grup mücadelesinde Vadili konuk ettiği Geçitkale’yi 4-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapadı.
Yer: Vadili 14 Ağustos Stadı
Hakemler: İsmail Ercan, Ali Akçınar, Mehmet Ekşici
Vadili: Hüseyin, Ali, Ramazan, Deniz (82.Dk Mustafa) Mehmet Çil, Uğur, Abdullah, Serhat, Atakan (78.Dk Remzi) Berke (50.Dk Ege)Süleyman
Geçitkale: Gürcan, Rifat, Batuhan, Vedat, Ali, Onurhan, Özbay, Koray, Akın, Efe (46.Dk Nazımcan) Hasan (67.Dk Mustafa)
Goller: 16.ve 29.Dk Mehmet Çil, 57. ve 80.Dk Abdullah (Vadili)
16. dakikada gelişen Vadili atağında ceza sahası içinde Mehmet Çil kafayla topu filelere gönderdi ve skor 1-0 oldu.
29. dakikada gelişen atakta ilk golün sahibi Mehmet Çil bu kez düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek skoru 2-0’a taşıdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Vadili’nin üstünlüğünde tamamlandı.
57. dakikada gelişen atakta Abdullah topu filelere gönderince skor 3-0 oldu.
89. dakikada Abdullah kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü kaydetti.4-0
Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Vadili konuk ettiği Geçitkale’yi 4-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapadı.
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