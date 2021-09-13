Vadili İlkokulu koronavirüse takıldı! Ders Zili çalmadı!

Vadili İlkokulu koronavirüse takıldı

Kıbrıs Türk Öğretmen Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş Kıbrıs Objektif WebTV’de Necati Özsoy’un konuğu oldu ve Vadili İlkokulu’nda çok sayıda pozitif vaka olduğu için ders zilinin çalamadığını duyurdu.

Köyde çok sayıda pozitif vaka olduğunu ve okul öğretmenleri ile okul çalışanlarının da koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını belirten Burak Maviş okulun ne zaman açılacağına dair kesin bir bilgi olmadığını da belirtti.

Sadece Vadili değil, Karşıyaka, Karaoğlanoğlu, 23 Nisan, Hamitköy, Alasya İlkokullarında pozitif vakalar tespit edildiğini söyleyen KTÖS Eğitim Sekreteri Maviş bu konularda bir genelge olmadığını ve bu eksikliğin bir an önce giderilmesinin eğitimin daha sağlıklı şartlarda sürmesini sağlayacağını düşündüğünü söyledi.