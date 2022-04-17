Vadili Kökenlilerden Restore Edilen Ayiu Yeorgiu'da Ayin Talebi

Vadili kökenli Rumlar, İki Toplumlu Kültürel Miras Komitesi önderliğindeki restorasyon çalışmaları tamamlanarak 15 Nisan’da törenle teslim edilen Vadili Ayiu Yeorgiu Kilisesi’nde ayin yapmak istiyor.

Fileleftheros’un haberine göre sözde “Vadili Muhtarlığı”ndan yapılan yazılı açıklamada restorasyonu tamamlanan kilisenin teslimi için 15 Nisan’da düzenlenen törene Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk ve Rum eş başkanları Ali Tuncay ve Sotos Ktoris, komitenin Kıbrıslı Türk ve Rum üyeleri, sözde “Vadili Muhtarı” Yeorgios Stavru ve yardımcısı Andreas Leonidu, mimarlar ve diğer yetkililerin katıldığı bilgisi verildi.

Ayiu Yeorgiu Kilisesi’nde restorasyon sonrası ilk ayini Paskalya dolayısıyla 25 Nisan pazartesi günü yapmak istedikleri kaydedilen açıklamada, gerekli izinler için KKTC makamlarına başvuru yapıldığı ve cevap beklendiği belirtildi.