Vadili Köyünde Büyük Yangın: Çok Sayıda Ağaç ve Tarım Alanı Zarar Gördü

Vadili Köyünde Çöplük Yangını: Ormanlık Alanlara Sirayet Etti

05 Haziran 2024 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Vadili köyünün batısında bulunan çöplükte çıkan yangın, çevredeki kuru anızlara hızla yayılarak büyük bir orman yangınına dönüştü. Yangın, kontrol altına alınana kadar yaklaşık 160 dönüm anız, 40 dönüm kuru ot, 10 dönüm biçilmiş arpa ve yaklaşık 200 adet çam ile akasya ağaçlarının zarar görmesine neden oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, büyük çaba sonucunda söndürüldü. Ancak, yangının nedeni ve çevresindeki olası zararların boyutuyla ilgili detaylı bir soruşturma devam ediyor