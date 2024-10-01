Vadili ve Dikmen’de İki Araç Yangını: Araçlar Kullanılamaz Hale Geldi

Son günlerde Vadili ve Dikmen bölgelerinde meydana gelen iki ayrı araç yangını, araç sahiplerini şok etti. Yangınlar her iki araçta da büyük hasara neden olurken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alındı. Ancak her iki araç da yanarak kullanılamaz hale geldi.

Vadili’de Park Halindeki Araçta Yangın

30 Eylül 2024 tarihinde saat 13:15 civarında, Vadili’de Vatan Caddesi üzerinde park halinde bulunan SN 166 plakalı araçta, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Araç çalışır durumdayken başlayan yangın, kısa sürede tüm aracı sardı. İtfaiye ekipleri hızla olay yerine gelerek yangını söndürmeyi başardı, ancak araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.

Dikmen’de Seyir Halindeki Araçta Yangın

Bir diğer yangın olayı ise 1 Ekim 2024 tarihinde saat 12:10 sıralarında Dikmen’de yaşandı. Dereboyu Sokak üzerinde seyir halinde olan ZPG 497 plakalı araçta, motor bölümünde meydana gelen muhtemel elektrik kısa devresi sonucu yangın çıktı. Araç sürücüsü durumu fark edip aracı durdurdu, ancak yangın hızla yayıldı. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınsa da, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Bu olayla ilgili de soruşturma devam ediyor.

Her iki olayda da itfaiyenin zamanında müdahalesi, yangınların çevreye yayılmasını önledi. Yetkililer, araç sahiplerini elektrik aksamlarının düzenli bakımlarını yaptırmaları konusunda uyardı.