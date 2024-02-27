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"Vadili ve İnönü'de Uyuşturucu Operasyonu: 17 Gram Maddede Yakalandı

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Narkotik Operasyonunda Vadili Çiftin Evinden Uyuşturucu Hazinesi Çıktı: Tutuklandılar
"Vadili ve İnönü'de Uyuşturucu Operasyonu: 17 Gram Maddede Yakalandı

Vadili'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Vadili'de gerçekleşen bir operasyonda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından M.T.B. (E-28) ve Y.B. (K-28) isimli şahısların ikametgahtında yapılan aramada çarpıcı bulgular ortaya çıktı. 26.02.2024 tarihinde, saat 14:00 sularında gerçekleşen operasyonda, şüphelilerin evinde yapılan aramada, toplamda yaklaşık 5 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 5 adet kağıt parçası, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 adet hap ve içlerinde metamfetamin türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo ile 2 adet hassas terazi tespit edilerek emare olarak alındı.

Operasyonun devamında, M.T.B.’ye ait makinist garajı içerisinde yapılan aramada ise, yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde daha tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. Bu gelişme, Vadili ve çevresinde uyuşturucuyla mücadele konusundaki önemin bir kez daha altını çizdi. Operasyon, kamu güvenliği adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Soruşturmanın detayları merakla beklenirken, yetkililer olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma yürütmekte.

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