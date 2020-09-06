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SON DAKİKASağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1940 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Vadili'de 394 kişinin testi negatif

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Vadili'de 394 kişinin testi negatif
Vadili'de 394 kişinin testi negatif

Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı:

“VADİLİ BELDE ve BÖLGE HALKINA DUYURULUR: Covid Test sonuçlarımız NEGATİF çıkmıştır… VADİLİ beldemiz ve bölgelimizden katılan 394 katılımcı ve sağlık çalışanlarımıza, teşekkür eder, test sonuçlarımızın NEGATİF çıkmış olduğunu bilgilerinize arzederiz… İleri çalışmalarımız tıbbi tarih sürecinde devam edecektir… Temaslı şüpheli vakalar sağlık çalışanlarımız ve bakanlığımızın müşahedeleri altına olup, tedavi amaçlı kontrol altına alınacaktır… halkımıza tavsiyemiz ! yalan, asparagas yayınlardan Ve bu süreci ! siyasallaştıranlardan ! uzak kalmanızdır ! bilin ki; ne kadar uzak durursanız, coviden de o kadar uzak olacaksınız… Lütfen, sosyal mesafenizi koruyunuz, maskesiz dış alanlarda dolaşmayınız, hijyen tetbirlerini alınız, el ve yüz temasınızı ve bedeninizin temizliğine gerekli itinayı gösteriniz ki bu kötü günleri dayanışarak atlatalım… covidzadelerimize saygıyla sevgiyle yaklaşalım ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, güç olalım… Temennimiz güzel günlere hep beraber ulaşalım… Teşekkürler VADİLİ BELDEMİZİN ve BÖLGEMİZİN GÜZEL İNSANLARI, EKMEĞİNİ ALINTERİ ile ISLATAN GÜZİDE İNSANLARI… Bu süreci çalışarak, alın terimizi şifa kaynağımızla bütünleştirerek ! AŞACAĞIZ !!! Yeter ki inanalım ve dayanışalım !!! Sağlıkta kalınız...” 

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