Vadili'de ev yangını

25.01.2024 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Vadili köyünde Mevlana Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın yanındaki mutfak ve malzeme odası içerisinde, muhtemelen çalışır durumda unutulan elektrikli sobanın koltukları ısıtıp tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.
Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu; 2 adet koltuk, 6 adet profil demir, 9 adet oluklu saç, kapı ile pencereler, muhtelif sayıda beyaz eşya, mutfak dolabı, mutfak eşyası ve elektronik el aletleri yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.