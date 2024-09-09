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Vadili’de Market Hırsızlığı: 5 Kişi Tutuklandı

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Ödeme yapmadan çıktılar
Vadili’de Market Hırsızlığı: 5 Kişi Tutuklandı

08 Eylül 2024 tarihinde, Vadili’de faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden K.K. (21), L.Y. (20), D.B. (20), E.K. (24) ve İ.D. (22), markette satışa sunulan 4 şişe alkollü içkiyi kasada ödeme yapmadan market dışına çıkararak çaldıkları tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, şüpheliler kısa sürede yakalandı. Yapılan aramada, şahısların yanında bulunan iki çanta içerisinde marketten çaldıkları 4 şişe alkollü içkinin yanı sıra, kanunsuz olarak tasarruflarında bulundurdukları ve hırsızlık olduklarından şüphelenilen 10 şişe daha alkollü içki ele geçirildi.

Şahıslar tutuklanmış olup, olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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