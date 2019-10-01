  • BIST 103.641
  • Altın 272,270
  • Dolar 5,7166
  • Euro 6,2398
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Vadili’de Mustafa Ağa anısına atış turnuvası

» »
Vadili Avcılık Atıcılık Birliği tarafından, Merhum Mustafa Ağa Anısına Atış Turnuvası düzenlendi.
Vadili’de Mustafa Ağa anısına atış turnuvası

Vadili Avcılık Atıcılık Birliği Mustafa Ağa Atış Poligonunda gerçekleştirilen Anı Turnuvası,  80 sporcunun katılımıyla 5 kategoride yapıldı.

Kalabalık bir izleyici önünde yapılan turnuva sonunda, dereceye giren sporculara kupaları verildi.

YILDIZLAR

 1- Salih Kıranoğlu  2- Halil Turay  3- Ada Tüzel

GENÇLER;

 1- Berke Sunisioğlu  2- Hasan Sunisioğlu  3- Yaşar Özgüvenel

ATICI;

1- Kazım Aylanç 2- İzzet Hakkıoğlu 3- Özkan Uzunsaf

AVCI;

 1- Kadir Çakır 2- Birtan Ketenoğlu 3-  Yıldıray Madenci

VETERAN

 1-Yaşar Çiftgül 2-Bülent  Kibar 3- Erkan G.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanser ilacı eksikliği hastaları tedirgin etti!01 Ekim 2019 Salı 15:40
  • Adanın birleşmesinin anahtarı kimdedir?01 Ekim 2019 Salı 15:35
  • Andaç son yolculuğuna uğurlandı01 Ekim 2019 Salı 14:37
  • Trafikte Güvenli Yaşam Derneği: “Trafik güvenliği sistemi oluşturulmadı”01 Ekim 2019 Salı 14:35
  • Barutçuzade Ahmet Vasıf Efendi Vakfı’ndan eğitime 350 bin TL katkı01 Ekim 2019 Salı 14:33
  • Cep telefonlarında karşılıklı veri kullanımı, Kıbrıs’ın her iki yanında başladı01 Ekim 2019 Salı 14:09
  • Kayıp: 24 yaşındaki Emine Eğer aranıyor01 Ekim 2019 Salı 14:06
  • Restoranda kavga: Kafa attığı kişinin burnunu kırdı01 Ekim 2019 Salı 14:04
  • Ani ve gayri tabii ölüm01 Ekim 2019 Salı 14:02
  • Muratağa Katliam Çukuru’nda katledilen 21 şehit daha şehitliğe defnedilecek01 Ekim 2019 Salı 13:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti