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SON DAKİKA5730 test 39 pozitif vaka

Vadili'de pozitif vaka!

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Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, bölgede 1 pozitif vakanın tespit edildigini duyurdu.
Vadili'de pozitif vaka!

Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, bölgede 1 pozitif vakanın tespit edildigini duyurdu:

Dün yapılan PCR test çalışmalarında 01 pozitif vaka çıkmıştır.

Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür eder, tetbiri elden bırakmamanızı rica eder, bilmenizi isterim ki bu mücadele Kişisel korunmadır, korunun ki ailenizi koruyasınız, çevrenizi koruyasınız...

Sağlıkta kalınız...

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