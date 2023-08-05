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Vadili’de sakin Cevat Elçioğlu evinde ölü bulundu

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Vadili’de sakin Cevat Elçioğlu evinde ölü bulundu
Vadili’de sakin Cevat Elçioğlu evinde ölü bulundu

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre , 4 Ağustos Cuma günü, saat 22.30 sıralarında, Vadili’de ikamet eden 60 yaşındaki Cevat Elçioğlu'nun kalmakta olduğu evin içerisinde ölü olarak bulunduğu bildirildi.

Polisin soruşturma devam ediyor.

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