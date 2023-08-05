Vadili’de sakin Cevat Elçioğlu evinde ölü bulundu

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre , 4 Ağustos Cuma günü, saat 22.30 sıralarında, Vadili’de ikamet eden 60 yaşındaki Cevat Elçioğlu'nun kalmakta olduğu evin içerisinde ölü olarak bulunduğu bildirildi.
Polisin soruşturma devam ediyor.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre , 4 Ağustos Cuma günü, saat 22.30 sıralarında, Vadili’de ikamet eden 60 yaşındaki Cevat Elçioğlu'nun kalmakta olduğu evin içerisinde ölü olarak bulunduğu bildirildi.
Polisin soruşturma devam ediyor.
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