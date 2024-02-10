Vadili'de yangın

09.02.2024 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Vadili Köyünde Ağıllar bölgesinde, bir şahsa ait ağılın yanında park halinde bulunan traktörde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahse konu traktörün kabini, motor bölümündeki plastik ve elektirik aksamları ile arkasında takılı bulunan yem makinesinin kontrol paneli yanarak zarar görmüştür.

Soruşturma devam etmektedir.