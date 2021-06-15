Vadilili: Bu projeler "Kıbrıs Türk Toplumu’nun yok oluş projeleri"

yeni hastane, hediye para ile yapılması planlanan yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve devlet kurumlarının görüşlerini hiçe sayarak Gazimağusa burçları üzerine yapılan inşaat için yapmış oldukları değerlendirmeye aynen katıldığımızı belirtiriz.

İşte açıklma;

Yerbilim Mühendisleri Odası Basın Açıklaması;

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Gürkan Yağcıoğlu tarafından, Gazimağusa surları üzerine bayrak dikilmesi, Lefkoşa’ya yapılması planlanan 500 yataklı yeni hastane ve yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı projelerinin değerlendirildiği basın açıklamasına gelen tehdit içeren tepkileri şiddetle kınadığımızı belirtmek isteriz.

İMO’nun ülke yasa ve usullerine aykırı ve mesleki denetimden geçmemiş projelerle imal edilmesine başlanmak üzere olan yeni hastane, hediye para ile yapılması planlanan yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve devlet kurumlarının görüşlerini hiçe sayarak Gazimağusa burçları üzerine yapılan inşaat için yapmış oldukları değerlendirmeye aynen katıldığımızı ve yaşananları bizler de İMO gibi “Kıbrıs Türk Toplumu’nun yok oluş projeleri” olarak değerlendirdiğimizi kamuoyunun bilgisine getirmek isteriz.

Ne yazık ki! Ülkemizin demokrat insanlarına karşı dozajı her geçen gün giderek artan bir şekilde her platformda yapılan korkutma ve susturma girişimleri devam etmektedir. Özellikle sosyal medya kullanılarak genellikle de troller kullanılarak demokrat insanlarımız görüşlerini korkusuzca ve özgürce dile getirdikleri için adeta küfür ve tehdit söylemleri ile linç edilmeye çalışılmaktadır. İMO başkanı ve yönetim kurulu da toplumumuzu uyanışa çağıran açıklamasıyla bundan nasibini almıştır.

Bunun kabul edilebilir olmadığını belirterek, Yerbilim Mühendisleri Odası olarak yetkililere bu ülkenin demokrat insanlarının tehdit ve küfürlü söylemler ile linç edilmesi girişimlerine karşı bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz diye sormak istiyoruz?

Saygılarımla

Yönetim Kurulu Adına

Oğuz Vadilili

Başkan