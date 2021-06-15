  • BIST 1.444
  • Altın 513,197
  • Dolar 8,5487
  • Euro 10,3629
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAİsrail'de yeni dönem!

Vadilili: Bu projeler "Kıbrıs Türk Toplumu’nun yok oluş projeleri"

» »
yeni hastane, hediye para ile yapılması planlanan yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve devlet kurumlarının görüşlerini hiçe sayarak Gazimağusa burçları üzerine yapılan inşaat için yapmış oldukları değerlendirmeye aynen katıldığımızı belirtiriz.
Vadilili: Bu projeler "Kıbrıs Türk Toplumu’nun yok oluş projeleri"

İşte açıklma;

Yerbilim Mühendisleri Odası Basın Açıklaması;

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Gürkan Yağcıoğlu tarafından, Gazimağusa surları üzerine bayrak dikilmesi, Lefkoşa’ya yapılması planlanan 500 yataklı yeni hastane ve yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı projelerinin değerlendirildiği basın açıklamasına gelen tehdit içeren tepkileri şiddetle kınadığımızı belirtmek isteriz.

İMO’nun ülke yasa ve usullerine aykırı ve mesleki denetimden geçmemiş projelerle imal edilmesine başlanmak üzere olan yeni hastane, hediye para ile yapılması planlanan yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve devlet kurumlarının görüşlerini hiçe sayarak Gazimağusa burçları üzerine yapılan inşaat için yapmış oldukları değerlendirmeye aynen katıldığımızı ve yaşananları bizler de İMO gibi “Kıbrıs Türk Toplumu’nun yok oluş projeleri” olarak değerlendirdiğimizi kamuoyunun bilgisine getirmek isteriz.

Ne yazık ki! Ülkemizin demokrat insanlarına karşı dozajı her geçen gün giderek artan bir şekilde her platformda yapılan korkutma ve susturma girişimleri devam etmektedir. Özellikle sosyal medya kullanılarak genellikle de troller kullanılarak demokrat insanlarımız görüşlerini korkusuzca ve özgürce dile getirdikleri için adeta küfür ve tehdit söylemleri ile linç edilmeye çalışılmaktadır. İMO başkanı ve yönetim kurulu da toplumumuzu uyanışa çağıran açıklamasıyla bundan nasibini almıştır.

Bunun kabul edilebilir olmadığını belirterek, Yerbilim Mühendisleri Odası olarak yetkililere bu ülkenin demokrat insanlarının tehdit ve küfürlü söylemler ile linç edilmesi girişimlerine karşı bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz diye sormak istiyoruz?

 

Saygılarımla

Yönetim Kurulu Adına

Oğuz Vadilili

Başkan

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üstel Öğretmenlerin aşı programını açıkladı15 Haziran 2021 Salı 15:58
  • Yüksek Mahkeme Ad-Hoc komite davasını 20 Eylül'e erteledi!15 Haziran 2021 Salı 15:38
  • Son Dakika: YSK KKTC'de seçim ile ilgili açıklama yaptı!15 Haziran 2021 Salı 15:36
  • Atun: Meclis’te Onaylanan Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Birçok Vatandaşın Mağduriyetini Ortadan Kaldıracak15 Haziran 2021 Salı 15:26
  • Tatar Antalya Diplomasi Forumu’na Katılacak15 Haziran 2021 Salı 15:24
  • Türkiye'de 'Sedat Peker' operasyonu: 25 kişi gözaltında15 Haziran 2021 Salı 15:10
  • İki iş kazası yaşandı!15 Haziran 2021 Salı 14:48
  • 50 dönüm arazi yandı!15 Haziran 2021 Salı 14:46
  • El çantasından parayı çaldı!15 Haziran 2021 Salı 14:46
  • 18 ve 19 yaşındaki gençler 1 gram esrar ile yakalandı15 Haziran 2021 Salı 14:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti