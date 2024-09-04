Vadilili Depreme karşı uyardı

Jeoloji Mühendisi Oğuz Vadilili, gece yarısı Baf açıklarında meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada, “Büyük ölçekte ve yıkıcı deprem üretme kapasitesine sahip bu faylara karşı adada yaşayan tüm insanlar olarak önlem almak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Jeoloji Mühendisi, Jeoloji ve Maden Dairesi Sondaj Şubesi Sorumlusu Oğuz Vadilili, gece saat 00.29'da merkez üssü Akdeniz olan 4,8 büyüklüğünde yaşanan sarsıntıyı hakkında yaptığı açıklamada, büyük ölçekteki olası depremlerle ilgili önlem alınması gerektiğine dikkat çekti.

Oğuz Vadilili’nin açıklaması şöyle:

"Dün gece yarısı adamıza çok yakın bir mesafede Baf açıklarında, derinliği yaklaşık 12 kilometre ve 5 büyüklüğünde deprem oldu.

Herkese geçmiş olsun. Biraz sallanıp atlattık.

Depremin sığ derinliği ve koordinatlarına bakıldığında deprem Kıbrıs yayını güney doğu - Kuzey Batı yönde kesen doğrultu atımlı fay üzerinde gerçekleşti gibi. Mekanizmasının daha iyi anlaşılmasına yönelik elbette bilimsel açıklamalar olacaktır.

Bizler ise daha büyük ölçekte ve yıkıcı deprem üretme kapasitesine sahip bu faylara karşı ada da yaşayan tüm insanlar olarak önlem almak zorundayız.

Bu orta büyüklükte ki depremler bize uyarı olsun lütfen.”