Vadilili: Prof. Dr. Naci Görür hocanın açıklamaları bilimsel alt yapısı olan açıklamalar

Yaptığı açıklamaların bilimsel alt yapısı ve çalışma sonucu olduğunu söylememize sanırım gerek yoktur.

İşte KTMMOB'ne bağlı Yer Bilimleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili'nin açıklaması;

Prof. Dr. Naci Görür hocamız Türkiye Cumhuriyeti' nin yetiştirdiği çok değerli hocalarımız arasındadır.

Yaptığı açıklamaların bilimsel alt yapısı ve çalışma sonucu olduğunu söylememize sanırım gerek yoktur.

Değerli arkadaşlar;

Antakya'da yaşanan Mw:6.4 Büyüklüğündeki depremin yüklediği stres, Akdeniz içinde yer alan Latakya Fay Zonunu tetiklemesi durumunda ki stres yükünün arttığı net bir şekilde bilim insanları tarafından izlenebilmektedir. Bu fay hattı Kuzeye eğimli ters fay karakterindedir. Ondan dolayıdır ki fay hattında meydana gelecek bir depremin episantırı muhtemelen adamızın doğu kıyılarına yakın bir yerde olacaktır.

Tekrar söylüyorum bu fayın kırılacağı beklenen bir gelişmedir.

Fakat zaman verebilmemiz mümkün değildir.