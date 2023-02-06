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Vadilili:Ülkemizde ilk anlık deprem hissedildiği gibi artcıları da hissedilmeye devam edecektir.

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Bu durumda ilk anda hasar gören ve yıkılmayan binalar daha büyük tehlike altındadır.Ülkemizde ise ilk anlık deprem hissedildiği gibi artciları da hissedilmeye devam edecektir.Korkmayın, paniğe kapılmayın.
Vadilili:Ülkemizde ilk anlık deprem hissedildiği gibi artcıları da hissedilmeye devam edecektir.

İşte açıklama;

Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde uzun dönemdir bilim insanları ve ilgili kamu kurumları tarafından “sismik boşluk” olduğu belirtilen ve deprem üretmesi beklenen, Erkenek- Pazarcık Fay Segmentinin kırılması sonucunda 7.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Söz konusu deprem ve artçı depremler, Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde yer alan kentler başta olmak üzere geniş bir coğrafyada hissedilmeye bir süre daha devam edecektir. Bu doğal bir doğa olayıdır.

Bu durumda ilk anda hasar gören ve yıkılmayan binalar daha büyük tehlike altındadır.

Ülkemizde ise ilk anlık deprem hissedildiği gibi artciları da hissedilmeye devam edecektir.

Korkmayın, paniğe kapılmayın.

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