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Vaftiz babayı ömür boyu hapis cezası bekliyor

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10 yaşındaki vaftiz kızına cinsel istismar
Vaftiz babayı ömür boyu hapis cezası bekliyor

Lefkoşa’nın Rum kesiminde yaşayan bir Rum’un, vaftiz babası olduğu 10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu Ağır Ceza Mahkemesi’nin dünkü duruşmasında sabit görüldü. Yasaya göre ömür boyu hapis cezası verilebilecek Rum hakkındaki hüküm 1 Ağustos pazartesi günü açıklanacak.

Fileleftheros İlgili yasanın 13 yaşından küçük çocuğa cinsel istismarın ömür boyu hapisle cezalandırılmasını öngördüğüne dikkat çekti.

Habere göre dünkü duruşmada, adı belirtilmeyen Rum’un “vaftiz baba”lığından kaynaklanan güven, yetki veya çocuk üzerindeki nüfuznu Eylül 2019-Mayıs 2020 döneminde kötüye kullanarak,  o dönemde 10 ve 11 yaşlarında olan küçük kızla en az 5 kez cinsel istismarda bulunduğu belirlendi.

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