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Vahim Zarar, Ciddi Darp ve Tecavüzi Alet Taşımak

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Vahim Zarar, Ciddi Darp ve Tecavüzi Alet Taşımak
Vahim Zarar, Ciddi Darp ve Tecavüzi Alet Taşımak

09.11.2022 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Haspolat’ta, A.K.(E-24), M.A.(E-23),   S.J.(E-24), N.A.(E-35) ve A.K.(E-28) bir taraf olup aralarında yaşanan tartışma sonucu, tasarruflarındaki tecavüzi aletler ile Shamsher Ali KHAN (E-28)’ın vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, sol kulak memesinin kesilmesine ve sağ el bileğinin kırılmasına sebep olmuşlardır.

Olayda yaralanan Shamsher Ali KHAN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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