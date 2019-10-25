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Vahim zarar, ciddi darp ve yaralama: 2 tutuklu

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Vahim zarar, ciddi darp ve yaralama: 2 tutuklu
Vahim zarar, ciddi darp ve yaralama: 2 tutuklu

24.10.2019 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, Haspolat’ta K.Ç.(E-44) aralarında alacak verecek meselesi bulunan Muhammad TOQEER’i aracı ile bahse konu yere getiren Mustafa ŞENPINAR’i ciddi şekilde darp ettikten sonra, olay yerinden koşarak kaçmaya çalışan Muhammad TOQEER’i de yakalamak için itip yere düşürdüğü sırada bulun kemiğinin kırmasına sebep olmuştur. Bahse konu  şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.A. (E-35) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.


YARALAMA
      

25.10.2019 tarihinde, sat 03:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanında, C.B. (E-23), 124 promil alkollü içki tesiri altında olduğu bir sırada, aralarında çıkan tartışma sonucunda Ercan BÜLBÜL’ün yüzüne  tasarrufunda bulunan içki bardağı ile vurmak suretiyle adı edileni yüzünün çeşitli yerlerinden yaralamıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup,  soruşturma devam etmektedir.

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